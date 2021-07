I villrede etter fiasko: – Skjønner ikke helt hva som er greia

Henrik Christiansen klarte ikke å ta seg videre fra forsøksheatet på 800 meter fri i svømming i OL.

Tiden hans ble 7:48.37. Det holdt bare til 9. plass. Kun de åtte beste får plass i finalen. I heatet hang han bakpå og ble nummer fem.

Christiansen var 64 hundredeler i fra å komme seg til finalen.

–Jeg sitter her og har ikke så mye svar, sier Christiansen til TV 2 etter at OL-exiten var et faktum.

– Mas og stress

– Skjønner ikke helt hva som er greia for å være ærlig. Jeg har vært på et høyere nivå på trening enn før, men de siste ukene etter høyden har vært litt halvveis. Har ikke fått godfølelsen, og det er kjedelig når vi kommer her og det skal være et så stort øyeblikk, fortsetter 24-åringen.

Allerede etter bare noen hundre meter hang Christiansen etter teten i heatet.

– Det blir tungt med en gang. Jeg stivner litt etter bare 150 meter og jeg føler ikke teknikken sitter. Det blir mas og stress og jeg har ikke den gode flyten, sier Christiansen om heatet.

– Jeg var to sekunder bak verdensrekorden på 800 meter kortbane i fjor høst, så jeg er ikke dårlig trent. Jeg er ikke blitt dårligere til å svømme, men jeg har ikke fått det til nå.

1500 meter fri gjenstår på OL-programmet for Christiansen. Der er han optimistisk med tanke på egne sjanser.

– Det er stigning fra 400 meteren, så det bør absolutt være mulig å svømme en god 1500 meter.

Lambertseter-svømmeren holdt et jevnt tempo og avanserte i feltet mot slutten, men det holdt akkurat ikke.

Skuffende OL til nå

Mykhailo Romanchuk hadde beste tid på 7:41.28.

Tiden hans på 7:48.3 er mer enn syv sekunder bak hans personlige rekord på 800 meter på 7.41.28.

På forhånd var det knyttet store forventninger til Christiansen. Han ble nummer to på distansen under VM i Gwangju i 2019.

Det er første gang 800 meter fri er på OL-programmet, noe som var en gladmelding for ham da det ble klart. 800-meteren er Christiansens beste distanse.

Tidligere i OL mislyktes Henrik Christiansen på 400 meter fri der han ble nummer 21, to og et halvt sekund over personlig rekord.

1500 meter fri gjenstår på OL-programmet i svømming.