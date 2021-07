58 nye smittede i Bergen: Smittevernoverlege bekymret

Det er registrert 58 nye smittede i Bergen tirsdag, melder Bergen kommune i en pressemelding. Kommunen opplyser videre at det var 1672 personer som testet seg mandag.

Smittetallet representerer imidlertid prøver tatt fra og med fredag 23. til og med mandag 26. juli.

– Vi har hatt høye tall de siste 14 dagene. Dagens tall virker nok veldig høyt, men dersom vi ser på testdatoene, ser vi at tallene er på omtrent samme nivå som de har vært de siste to ukene, sier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune.

Nærkontakter og importsmitte

Smittevernoverlegen forklarer at testresultatet ofte er klart dagen etter koronatesten er tatt. På mandager har kommunen høyere tall fordi kapasiteten ikke er like høy som i helgene.

Dermed skyldes det høye tallet etterslep fra helgen.

– Det er forklaringen på at smittetallet er høyere på mandager, forklarer Bovim.

Av 58 smittetilfeller er 36 av dem nærkontakter, seks tilfeller er importsmitte og tolv personer har ukjent smittevei.

– Det som bekymrer meg mer enn dagens høye tall, er den økende andelen positive tester. Etter 15. juli har andelen steget til over én prosent, og søndag var den på det høyeste så langt i sommer med 2,6 prosent av dem som tester seg. Det er en bekreftelse på at det er et visst smittetrykk i Bergen akkurat nå, sier Bovim.

Bergen kommune er nå i dialog med Folkehelseinstituttet om smittesituasjonen. Smittevernoverlegen sier det er bredt spekter av smitteveier - og at han foreløpig ikke har kommet med anbefaling til byrådet om å sette inn tiltak.



– Vi forutser at dette er deltavarianten til det motsatte er bevist.

De fleste smittede er mellom 20 år til 29 år. Årsaken kan skyldes at flere yngre ikke er vaksinerte, men også fordi flere er i en periode av livet hvor de gjerne er mer sosiale, forklarer Bovim.