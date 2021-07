Spillerbørsen: – Gjør mange feil

Angola-Norge 21-30

Norge slet mot Angola i starten av kampen, men i andreomgang feide de afrikanerne av banen.

Bent Svele lot seg ikke imponere nevneverdig av de norske spillernes innsats, det viser seg på spillerbørsen.





Dette er Sveles dom over de norske spillere:

Kathrine Lunde 6

På plass i det norske målet fra start. Sliter med skuddene bak fra banen til å begynne med. Er god de siste 15 minuttene av førsteomgang da Norge går fra 5-6 til pauseledelse 15-10. God start etter pause men faller litt i nivå som resten av laget utover i omgangen. Spiller seg opp mot slutten

Henny Ella Reistad 6

Kommer inn og markerer seg med en gang med et flott stegskudd. Viser fram skudd og fart. Blir noen feil og skuddbom, men gjør ting ikke mange andre gjør.

Veronica Kristiansen 7

Meget god førsteomgang. Solid defensivt og treffer med skuddene. Mye på benken i andreomgang, men leverer godt den tiden hun får etter pause.

Marit Malm Frafjord 5

Passiv til å begynne med og vi slipper for lette skudd fra distanse. Spiller seg opp inn mot pause med økt forarbeid og større taklingsvilje. Får hvile utover i andreomgang.

Stine Skogrand 5

Solid defensivt som alltid. Lite med i det offensive spillet. Samme melodien etter pause hvor hun treffer på én av to avslutninger.

Nora Mørk 6

Sikker på straffekastene og har noen herlige innspill. Kan med fordel slippe ballen raskere i flere situasjoner og gjerne skyte mer.

Stine Bredal Oftedal 4

Blir gående for mye med ball og klarer ikke å sette rytmen i angrepsspillet fra start. Gjør mange feil og setter ikke sitt preg på kampen.

Kari Bratset Dale 4

Skaffer to straffekast og setter de to mulighetene hun får før pause. Spiller seg stort opp defensivt inn mot pausen. God start også i andreomgang, men vi slipper til for mange innspill til strekspilleren til Angola. Unøyaktig i avslutningene.

Mari Røsberg Jacobsen 5

Spesialisten på høyrekanten kommer inn og tar vare på mulighetene. Lager mål og skaffer straffe før pause. Misser på muligheten i andreomgang.

Camilla Herrem

Treffer ikke på den første kontringsmuligheten og får to raske utvisninger tidlig i kampen. Havner på benken etter det. Ikke nok tid til karakter.

Sanna Solberg Isaksen 7 NORGES BESTE

Inn for Herrem, sliter med avslutningene før pause hvor hun treffer på én av tre. Forrykende start på den andre med tre mål på seks minutter. Treffer på sju av ni totalt. God defensivt.

Kristine Breistøl 6

Kommer inn og bidrar med sin spisskompetanse – skudd fra distanse. Treffer på sine to forsøk.

Thorir Hergeirsson 6

En endring i startoppstillingen, Lunde inn i mål. Får en svak start på kampen hvor vi er form lite aggressive i forsvar og leter etter rytmen i angrepsspillet. Forsvarsspillet bedrer seg inn mot pause noe som gir en komfortabel 5 måls ledelse etter de første 30 minuttene. God start på andreomgang hvor vi kommer foran med ni mål. Faller i konsentrasjon og intensitet i midtperioden og det sier han klart fra om i en timeout etter 22 minutter av andreomgang. Bra.