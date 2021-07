Hele ni av ti er for dårlig sikret: – Det skal utrolig lite til

Uværet har for alvor ankommet Østlandet. Meteorologisk institutt har natt til tirsdag registrert over 24.000 lyn i Norge og området rundt. Dette kommer trolig til å fortsette utover uken.

Med lyn- og tordenværet kommer også faren for ulykker og brann. Men svært få tar grep for å sikre seg.

– Få er oppmerksomme på hvor utrolig lite som skal til ved lynnedslag, sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren til TV 2.

ADVARER: Øystein Øren mener mange har en falsk trygghet rundt brannfaren ved lynnedslag. Foto: Frende Forsikring.

En undersøkelse gjort av Norstat for Frende Forsikring viser at kun tre av ti tar forhåndsregler når det lyner. To av ti svarer at de ikke gjør noen grep i det hele tatt.

– Norske hjem er proppfulle av elektronikk og det gjør risikoen større. Forsikring kan ikke erstatte minner, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Finnes enkel løsning

Undersøkelsen fra Norstat viser at bare ett av 10 norske hjem har overspenningsvern, som beskytter mot plutselige og høye elektriske spenninger.

– Det er forholdsvis enkelt å montere og kostnaden er liten i forhold til konsekvensene. I verste fall risikere man å miste alt, understreker Øren.

I dag er det lovpålagt med overspenningsvern i nye sikringsskap. Likevel finnes det hovedsakelig i nybygg.

FOR SENT UTE: : Bjarne Rysstad mener mange nordmenn tenker at uhellet ikke skjer dem og at når man først gjør tiltak, er det for sent. Foto: Gjensidige

Oftest småskader

Selv om ekspertene mener risikoen for brann er underkommunisert, er det som oftest snakk om småskader ved lynnedslag.

– De vanligste forsikringssakene er en TV som kortslutter, eller en PC eller mobil som ryker, sier Rysstad.

I fjor kostet lynskader norske forsikringsselskap mer enn 100 millioner kroner. 88 av disse millionene gikk til skader på hus, hytter og innbo. Tallene kommer fra Finans Norge.

– Ser en økning

Tall fra Meteorologisk institutt viser at det per midten av juli var registrert 91 775 lyn i Norge i år. Spesielt Sørlandet og Østlandet er utsatt, og august er den måneden hvor flest skader skjer på grunn av lyn.

Ekspertene: Dette gjør du når det lyner Trekk ut kontakten: Enkleste løsning. Trekk ut støpsler fra stikkontaktene på ulike elektriske anlegg som TV, radio, PC, ruter, musikkanlegg, hvitevarer og mobiltelefoner på lading når det smeller. Fryser og kjøleskap kan også bli ødelagt, men husk å ikke koble ut disse. Bruk ekstern lader og datatrafikk: Hvis du trenger å bruke nett og strøm mens det står på som verst kan du bruke en ekstern lader og datatrafikk på mobilen. Da kan du enten se på mobilskjermen eller du kan bruke delt internett. Vær forsiktig med hvor du lagrer ting: Kjellere er ofte utsatt for vannskader. Lagre minst mulig i kjelleren og i så fall, gjør det da i høyden. Unngå høye punkter når det lyner: Så ikke vær det høyeste punktet for eksempel på en fjelltopp, på en golfbane eller i en båt på sjøen. Av samme årsak bør du også unngå å stille deg under et tre ute på et jorde. Dropp paraply og fiskestang: Husk at også disse gjenstandene kan stikke opp i terrenget og lede lynet. Da er det bedre å bli våt og komme hjem uten fisk. Det er tryggere i bilen enn ute: Årsaken til det er at lynet vil følge karosseriet utvendig og til bakken hvis den blir truffet. Ikke bad når det lyner: Vann leder elektrisitet, så derfor bør du ikke være i bad. Lyn kan også følge vannledninger i huset, så det anbefales heller ikke å bade i badekar når lynet står på som verst. Kilde: Frende Forsikring / Gjensidige

– I løpet av et døgn i august i fjor ble det registrert rundt 1 000 skademeldinger som rammet sentrale deler av Østlandet. Det førte til lynskader for 50 millioner kroner, sier Rysstad.

Mandag rykket nødetatene på Østlandet ut til to branner forårsaket av lynnedslag. Selv om dette skjer sjeldent, opplyser Rysstad at de ser en økning i forsikringssaker fra brann- og vannskader som følge av ekstremvær.

– Vi tror dette bare kommer til å eskalere i tritt med klimaendringene. Det må vi bare være forberedt på.