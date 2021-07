Går hardt ut mot Raymond Johansen:

– Jeg har lenge vært bekymret for at noe slik ville kunne skje. Når et dødsfall skjer, gjør det at enhver politiker må stoppe opp og spørre seg selv om vi egentlig har gjort nok. Jeg vet ikke selv om jeg har gjort nok, men nå håper jeg virkelig at byrådslederen tar denne tragedien på største alvor, og strammer inn, sier han til TV 2.

Det var ved 13.30-tiden lørdag at en 68 år gammel mann ble funnet av forbipasserende ved siden av en privateid elsparkesykkel. Han ble fraktet til Ullevål sykehus i ambulanse med store hodeskader, men livet sto ikke til å redde. Omstendighetene rundt ulykken er ikke kjent, og politiet jobber med å få et bilde av hva som har skjedd.

Hasle omtaler dødsfallet som dypt tragisk, og ber byrådsleder Raymond Johansen ta kraftigere grep enn de som er tatt knyttet til elsparkesyklene.

Nye regler trer snart i kraft

Fra begynnelsen av september trer de nye reglene for elsparkesykler i kraft i Oslo. Fra da reduseres blant annet antallet elsparkesykler som leies ut fra 25.000 til 8000. I tillegg vil det ikke være mulig å leie elsparkesykkel mellom klokken 23.00 og 05.00.

Hasle mener tiltakene ikke kommer til å være nok.

– Vi har nå i lang tid hatt hensynsløs villmannskjøring på fortauene, elsparkesykler strødd rundt om i våre gater og livsfarlig fyllekjøring på nattestid. Nå har vi fått et tragisk dødsfall på sparkesyklene. Nå må Raymond Johansen våkne opp og ta langt sterkere grep enn det han til nå har presentert, slik at blinde, eldre og resten av befolkningen kan ferdes trygt på fortauene.

Han etterlyser følgende tiltak i tillegg til de som trer i kraft i september:

Faste parkerings-stasjoner for elsparkesykler

Økte politiressurser for flere stikkprøver

Alkolås på el-sparkesyklene

Politiet må slå hardere ned på hensynsløs kjøring

– Usmakelig

Ulykken som fikk dødelig utfall i helgen skal ha altså ha skjedd på en privateid elsparkesykkel. Hasle mener det bare er snakk om tid før det samme skjer på en leid elsparkesykkel.

– Vi må ha strengere regulering enn det byråden foreslår, og det må komme nå.

Byrådsleder Raymond Johansen reagerer på uttalelsene til Hasle.

– Jeg synes det er usmakelig av KrFs Espen Andreas Hasle å slå politisk mynt på et tragisk dødsfall som dette. Omstendighetene rundt ulykken er uklare. Mannen hadde en privateid elsparkesykkel og reguleringene vi nå innfører går på utleiesykler. Jeg synes Espen burde holde seg for god til å utnytte en ulykke som dette, sier han til TV 2.

Dette er de nye reglene Reglene gjelder fra begynnelsen av september: Antallet små elektriske kjøretøy som kan leies ut er 8000, og fordeles på de aktørene som får tillatelse etter søknad.

Krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen, som omtrent følger ringveiene.

Tilbudet må stenges om natten mellom 23 - 05.

Kommunen har mulighet til å innføre soner med forbud mot bruk og/eller parkering, eller hastighetsbegrensning. Sonene vil kunne innføres når som helst i tillatelsesperioden, og kan være midlertidige eller permanente.

«Stilletid» for elsparkesyklene. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20 og 07 natt til hverdager, og mellom kl. 20 og 09 natt til lørdager, søndager og helligdager.

Videre henviser han til byrådets pressemelding om de nye reglene for utleie av sparkesykler, som kom tidligere denne måneden.

– Kanskje større risiko enn man tror

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset, sier helgens ulykke er en påminnelse om at det er en risiko ved å ferdes i trafikken, uansett hvordan du tar deg frem.

– Vi som representerer samferdselsmyndighetene er intenst opptatt av å hele tiden bedre trafikksikkerheten, og vi har en nullvisjon om at ingen skal være hardt skadde og drepte i trafikken. Elsparkesykler er fremdeles en nyvinning i trafikken, som veldig mange er blitt veldig glad i. Selv om den er både effektiv og miljøvennlig, er det en farkost som det kanskje er større risiko med å bruke enn mange tror.

Han sier det for Samferdselsdepartementet aldri har vært aktuelt å forby elsparkesykler, men at det stadig jobbes for å sikre trygg bruk og ferdsel. Aarset peker på flere viktige grep som er tatt:

Forbud mot å være mer enn én person på sykkelen

Fartssperre på 20 km/t på sykkelen

Maksfart på 6 km/t når du passerer gående og andre trafikanter på fortau og gangfelt

Vi har gitt kommunene flere verktøy til å regulere hvor og når den kan brukes og hvor man kan parkere

Ikke minst er det forbudt å fyllekjøre, og du skal være skikket til å kjøre el-sparkesykkel

Statssekretæren påpeker at elsparkesykler er et relativt nytt fenomen i trafikken, og at vi må høste erfaring med bruk av kjøretøyet.

– Og vi må lære oss å være medtrafikanter til elsparkesykler. Som myndigheter vurderer vi fortløpende om det er behov for å regulere bruken av av elsparkesykler ytterligere, og føre mer kontroll med at de reglene som finnes faktisk blir fulgt.

Vil endre reguleringen

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp) er opptatt av at man i tillegg til å regulere utleie av elsparkesykler, også må se på regelverket for private sparkesykler.

BEKYMRET: Jan Bøhler. Foto: Heiko Junge

– Det er en litt ny problemstilling. Men det er solgt rundt 300.000 elsparkesykler i Norge, og på mange av disse er det ikke fartssperre.

Bøhler understreker at han ikke vet hva som har skjedd i forbindelse med dødsulykken, eller hva som var årsaken til den.

Han mener elsparkesykler bør reguleres som kjøretøy og ikke klassifiseres som sykler.

– Jeg er veldig bekymret for det vi ser, at det ikke er fartssperre, ikke promillegrense, ikke krav om hjelm og ingen aldersgrense for bruk av private elsparkesykler.

Bøhler legger til at han synes nyheten om dødsulykken er forferdelig trist.

