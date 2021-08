Har du et par ferieuker til gode – og kanskje en slump av feriepengene dine, også? Da har vi et lite tips å komme med.

For de fleste av oss er det jo Norges-ferie som gjelder i år også. Ikke noe feil med det, for vi bor jo i et vakkert og mangfoldig land.

Hva da med rett og slett å ta en hyggelig biltur. Rolig tempo, stoppe der det passer og nyte vakker norsk natur, hyggelig småveier, fuglekvitter, lokale severdigheter og et lokal bakeri – som i tillegg til fersk og velduftende bakst, også har god kaffe?

Om du skulle falle for dette, har vi det vi mener er et godt tips for turen.

Nylig ble nemlig denne klassiske VW camping-Transporteren du ser på disse bildene lagt ut for salg.

Lettere modifisert og med helt riktig fargekombinasjon, vekker den gamle VW-en oppsikt. Foto: nor-trade.no

Reise tilbake i tid

Hele bilen er jo et nostalgisk flashback og en reise bakover i tid. Til den den gangen bensinen var rød og luktet godt, bilmusikken kom fra en skurrete bilradio, ingen hadde mobiltelefon eller internett – og GPS fortsatt var noen årtier unna.

Et papirkart fra den lokale BP-stasjonen var det man trengte for å finne fram. Å kjøre feil var ingen krise. Kanskje oppdaget man noe hyggelig, eller kom i prat med hjelpsomme mennesker som holdt på ute på et jorde og hesjet, i det man putret forbi.

Bilen er fra en tid da verden var et langsommere sted.

Kostbar

– Vi har nettopp fåttt den inn, forteller selger, Rune Malvik, som er den ene halvdelen av Bilbutikken Nor Trade i Trondheim.

Han er faktisk ikke helt sikker på om han skal selge VW Transportene fra 1963.

– Jeg ble faktisk litt i tvil. Den er jo så fin og unik at jeg rett og slett funderer på å bruke den på neste års sommerferie. Men det har vært stor interesse etter den ble lagt ut for salg. Det er tydelig at denne treffer en nerve hos flere enn meg.

Men billig er den ikke. Prisen er satt til 869.000 kroner.

– Slike biler er trolig en god investering. Denne taper seg neppe i pris, mener Rune.

Det hadde neppe vært feil og kjørt noen svingete landeveier i sakte tempo med denne ... Foto: nor-trade.no

Spør kona om lov først ...

Selv om flere har tatt kontakt, har ingen ny eier fått navnet i vognkortet enda.

– Noen av de som har ringt har glemt å spørre kona om lov. Andre kommer plutselig på at de ikke har garasjeplass – eller penger, humrer Rune.

Men er man seriøst interessert, har fått lov av kona, har finansene i orden og i tillegg garasjeplass til bilen – går det jo an å høre om det er mulig å få i stand en handel.

– Det er forresten én ting til også. Du må like oppmerksomhet. Er du av den sjenerte typen er ikke dette bilen for deg, altså ...

Vi tror ham på det. Den tiltrekker seg oppmerksomhet omtrent på samme måte som en fersk hestelort tiltrekker seg fluer. Det er godt hjulpet av at den både er fullrestaurert med all dokumentasjon – og nylig har vært innom en petimeter av en detailer, som har polert ned til micro-nivå.

Originalt reklamebilde fra VW i god 60-talls-stil.

« Hippiebuss »

– Jeg tipper at det er godt voksne som "napper" på en slik bil. 50 - 60 åringer er de som har vist størst interesse så langt, sier han.

– God å kjøre er den også, selvsagt merker du at det er en gammel bil, men den er tigth og fin. Det er egentlig veldig koselig å putre rundt i den. Man få mye mer positiv oppmerksomhet med denne enn i en Ferrari eller Porsche. Folk bare smiler. Det er en bil man blir glad av å se, konkluderer Rune til slutt.

Dette eksemplaret ble opprinnelig solgt ny i USA. I ettertid har disse bilene blitt legendariske. Ikke minst er den kjent som "Hippiebussen". Sent på 60-tallet og utover på 70-tallet var godt brukte, ofte kostmalte eksemplarer med en gjeng glade og fargerike ungdommer i slengbukser, runde briller og pannebånd ombord. Som kanskje også røykte ting man ikke fikk kjøpt på Narvesen ... Mange av disse bilene overlevde ikke den perioden.

Men det gjorde denne. Som havnet i England hvor den ble omsorgsfullt restaurert ned til minste detalj. Alt er dokumentert i to store permer. Før den igjen havnet i Norge og nå er klar for nye eventyr. For sommeren er ikke over riktig enda. Dessuten kommer det en ny en neste år også ...

