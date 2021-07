Oslo politidistrikt skriver på Twitter at de etterlyser vitner etter en hendelse som skal ha skjedd i området Christies Gate natt til mandag 26. juli.

– Opplysninger politiet har fått er at en fornærmet har vært utsatt for et seksuallovbrudd, forteller fungerende seksjonsleder ved etterforskningsseksjonen seksuallovbrudd, Mari Bakken.

Hendelsen skal ha skjedd mellom klokken 03.30 og 04.30.

– Vedkommende er avhørt. Saken er under etterforskning, så politiet kan per nå ikke gi flere opplysninger i saken.