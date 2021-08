Vil fornye campingmarkedet gjennom en AirBnB for bobiler

Etterspørselen etter bobilferie har økt kraftig under pandemien, men likevel har bare to prosent ønsket å leie ut bobilen sin. Det har utviklerne av tjenesten Campr ønsket å gjøre noe med.

Antall nordmenn på norgesferie har skutt fart under koronapandemien, og etterspørselen etter bobiler har aldri vært høyere.

– Det er fint å kunne ha litt frihet til å velge hvor vi kan være, sier Ewa Holmemo til TV 2.

I ti dager skal en bobil frakte henne og familien på en rundtur i Nord-Norge. Bobilen er leid gjennom Campr, en tjeneste hvor privatpersoner kan leie ut bobilen til campinglystne brukere.

– Vi hadde lenge planlagt en tur, men fant ikke noe som passet for fem personer. Det var helt tilfeldig at jeg kom over Campr, som gjorde det veldig lettvint for oss.

FØRSTE BOBILTUR: Ewa Holmemo sjekker ut bobilen før avreise. Foto: Sigfinn Andersen

For familien går reisen gjennom Bardufoss, Søreisa og videre til Senja, før Lofoten til slutt står for tur. Turen er deres første reise med bobil.

– Vi håper det blir flere turer og at det gir mersmak. Det virker veldig fint.

– Trygg og enkel

Til tross for den økende etterspørselen, har bare to prosent av bobileiere ønsket å leie ut sitt kjøretøy. Årsaken har vært at det har opplevdes som komplisert, og usikkerhet rundt hvorvidt det er trygt. Dette la grunnlaget for ideen bak Campr.

– Vi ville finne en trygg og enkel løsning som gjør at vi kan dekke etterspørselen, sier daglig leder i Campr Maths Mathisen til TV 2.

TRYGT: Maths Mathisen ønsket å lage en trygg løsning for utleie av bobiler. Foto: Pål Martin Rossing

Tjenesten fungerer som en AirBnB for bobiler, med Campr som et mellomledd mellom utleier og leietaker. På denne måten, kan utleier være sikker på hvem de leier ut til, og at betalingen går riktig for seg.

– Man får en ekstra trygghet. Hvis det skjer noe på veien får man veihjelp, og alle som leier bobilen gjennom oss er forsikret gjennom If. Hvis det skjer noe, er vi der og dekker det.

Utleietjenesten er et samarbeid med den norske bobilforhandleren Ferda. Markedssjef i Ferda Kåre Røinås, forteller at ideen har ligget i skuffen en stund.

– Da korona kom, ble det en voldsom interesse for utleie, et marked vi ikke klarte å dekke. Når vi hadde sett noen muligheter for hvordan vi kunne gjøre det, satt vi i gang tidlig i vår for å få det ferdig til sommeren.

Selskapet har merket stor pågang, etter lanseringen av Campr. Etter at tjenesten ble lansert i slutten av juni, har over 30 000 vært innom campr.no.

– Det er veldig stor interesse blant kundene for å legge bobil eller campingvognen inn i tjenesten, så jeg tror vi har truffet noe bra her, sier Røinås.

Økende trend

Tjenester som Campr er en del av en tydelig økende trend. Det kommer nye delingstjenester på markedet. Økonomiforsker ved Høgskolen i Innlandet, Veronica Blumenthal, sier at det er flere årsaker til økningen i delingstjenester.

– Det er gjerne billigere å bruke delingstjenester enn å kjøpe ting selv. Det er også gjerne billigere å dele enn å bruke tradisjonelle utleiefirma.

Blumenthal trekker også frem tanken på miljøet, og mangel på lagringsplass som viktige årsaker.

– Ting man har lyst til å prøve for første gang eller ting man ikke bruker så ofte, som kajakker og sykler som er plasskrevende, vil mange dele og låne.