Ferge har gått på grunn i Nordland

Det er bilfergen Vadehorn som har gått på grunn.

– Vi jobber med å få båten av grunn og få passasjerer og biler i land, sier administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord til NRK.

Operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt sier til NTB at hendelsen fremstår som udramatisk.

– I forbindelse med at fergen skulle legge til kai, skjedde det noe som gjorde at den gikk mot fjæra i stedet for kaia, sier han.

Politiet er på stedet, men ifølge Bernhoft hadde ikke fergen behov for assistanse.

– Det er ikke meldt om personskader, sier han.

Politiet skriver at teknisk svikt på styringen ser ut til å være årsak til uhellet. Dykkere er på vei til stedet for å sjekke skroget.