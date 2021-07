Roseslottet nevnt i Time Magazine: – Stolt

Sammen med blant annet Sicilia, Marrakech og Beijing, er Oslo et av punktene på Time Magazine sin oversikt over de 100 beste stedene i verden.

I avsnittet om Oslo blir kunstmuseet Roseslottet nevnt sammen med Munch museet og Snøhettas solobservatorium.

«På Holmenkollen-åsen over byen er Roseslottet en ny permanent kunstinstallasjon med malerier og skulpturer til minne om invasjonen av Norge under andre verdenskrig,» skriver Time Magazine.

STOLT: Vebjørn Sand (venstre) er stolt over at Roseslottet har fått internasjonal oppmerksomhet. Her sammen med sin bror og medkunstner Eimund Sand under åpningen av utstillingen. Foto: Fredrik Hagen

Stolt kunstner

Prosjektskaper og en av kunstnerne bak Roseslottet, Vebjørn Sand (55), sier til God kveld Norge at han er glad for oppmerksomheten i Time Magazine.

– Alle er veldig stolte over at vi har fått internasjonal oppmerksomhet. Dette tar vi til oss, sier Sand.

Roseslottet har han jobbet på sammen med sin bror, Eimund Sand (52).

Han forklarer at Roseslottet er et internasjonalt prosjekt, og at de har planlagt å lansere det ut til verden etter hvert som samfunnet åpner mer opp for gjester utenfor Norge.

– Det er morsomt å bli oppdaget i utlandet før vi hadde tenkt, sier 55-åringen.

Sand forklarer at tematikken i Roseslottet er andre verdenskrig, og demokrati og menneskerettigheter som de mistet.

– Dette er verdier som er under press flere steder i verden. Vi som jobber med Roseslottet føler vi jobber med noe som er viktig, og det er stadig viktigere å løfte frem dette, understreker han.

Roseslottet skiller seg ut

Selv tror Sand at årsaken til at Roseslottet blir nevnt i Time Magazine kan komme av at det er noe de ikke har sett før.

– Det er ikke vanlig med et stort museum i naturen, og kanskje journalisten så en referanse til den norske myten om Soria Moria-slottet, sier han.

Kunstneren forteller også at andre faktorer som vekker interesse i utlandet kan være de innovative grepene ved Roseslottet.

Ettersom museumsutstillingen står ute i skogen må den tåle all slags vær - noe Roseslottet gjør. Sand forklarer at de blant annet har malt med plastmaling og gjort noen knep for å unngå at malingen bleker i solen.

– Det har sin sjarm om det regner eller snør. Om vinteren er det veldig flott. Utstillingen kan oppleves fra fjernt eller man kan komme inn og oppleve de nære historiene, sier Sand.

UTENDØRS: Roseslottet er et museum i skogen - det har derfor blitt gjort flere grep for at utstillingen skal tåle alle fire årstider. Foto: Fredrik Hagen

Noen av maleriene inneholder også blant annet sand, stein, karbon, jord og kvister.

Åpner ny fløy

Til tross for en koronapreget hverdag har Roseslottet hatt hele 167.000 mennesker på besøk siden i fjor sommer, og det har vært jevnt med besøk.

– Vi har fått holde åpent under pandemien, det er vi takknemlige for, sier Sand.

Roseslottet skal holde åpent frem til 2023, og er hele tiden i forvandling. Nå åpner også en ny del av Roseslottet - en ny fløy med fokus på motstandskvinnene.

Noe som er et viktig tema, ifølge Sand selv:

– Kvinners innsats under andre verdenskrig er grovt underkommunisert, sier han til God kveld Norge.

TIDSVITNER: Vebjørn Sand har fått møte flere tidsvitner fra andre verdenskrig gjennom hans arbeid med Roseslottet. Foto: Fredrik Hagen

Sand har fått møte mange tidsvitner fra krigen, og en av historiene som har gått ekstra inn på både ham selv og flere av gjestene er historien om den lille jenta Ellinor på fem år.

Hun ble arrestert, fraktet til kaien, tatt med «Donau» til Stettin i Polen og så fraktet med tog til Auschwitz der hun ble drept.

– Hun har fått et eget hus der historien fortelles. En historie som har gjort stort inntrykk for mange, forteller Sand.