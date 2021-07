Å droppe eksamen er en bjørnetjeneste

Frustrasjon over «koronakullene» og skyhøye snittkarakter for å komme inn på høyere utdanning har vist hvorfor vi må beholde eksamen i norsk skole.

Eksamen er nødvendig for at elever lærer mer og at vi får et rettferdig opptak til høyere utdanning. Det burde også venstresiden forstå.

På grunn av lokale smitteutbrudd, elever og lærere i karantene, og en lærerstreik, valgte regjeringen å avlyse muntlig og skriftlig eksamen. Det var et riktig valg.

Jeg mener samtidig det var bra at regjeringen i lang tid stod fast ved at eksamen skulle gjennomføres, til tross for at SV og AP hamret med kritikk.

Det er flere grunner til det.

Mange «utenomfaglige» aktiviteter

For det første, eksamen sikrer at også juni-måned i skolen brukes til fag og læring. Da regjeringen avlyste alle skriftlige og muntlige eksamen i fjor, var det flere kommuner og skoler som valgte å senke ambisjonene for undervisningen.

Kristiansund kommune gikk til og med så langt at de «permitterte» avgangselevene sine det øyeblikket standpunktkarakterene var satt, 3. juni. Begrunnelsen var at de heller kunne prioritere elevene på 8.- og 9.-trinn.

Dette er et eksempel på et fenomen som mange foreldre og elever kjenner til, nemlig at juni-måned fylles opp med mange «utenomfaglige» aktiviteter i skolen.

Eksamen er motivasjon

Høyre er opptatt av at alle elever, uansett trinn, klasse eller skole har rett på opplæring til siste stund. Det er elever som har svake karakterer og lav motivasjon som taper mest på at skolen ikke stiller krav, følger opp og gir dem nye mestringsøyeblikk i klasserommet.

Det er nemlig ingen motsetning mellom å forberede seg på eksamen i fag, og det å lære. Snarere tvert imot. Eksamen er et av flere verktøy for å motivere elevene til å jobbe med fagene og kommunene til å ha god undervisning - og det sikrer også i større grad at karakterene på vitnemålet gjenspeiler faglig nivå og innsats i faget.

En undersøkelse gjort av Lektorlaget viser at over en tredel av medlemmene opplever press for å sette høyere standpunktkarakterer – selv om de mener de mangler vurderingsgrunnlag.

Det er grunn til å være bekymret for at presset har blitt forsterket under pandemien.

I Oslo skryter for eksempel skolebyråd Inga Marte Thorkildsen av at det i fjor med avlyste eksamen var rekordhøye karakterer hos avgangselevene på 10. trinn. Samtidig svarte hele 7 av 10 Osloungdom at de hadde lært mindre på skolen under pandemien.

Det understreker et viktig poeng med eksamen. Eksamen sikrer at vitnemålet i større grad gjenspeiler elevenes faktiske kunnskapsnivå, og at det blir et mer rettferdig opptak til videregående skole og høyere utdanning.

Kan gi større forskjeller

Dersom man fjerner eksamen risikerer man at enkelte skoler senker standarden for vurdering og godkjenner lavere kompetanse. Det blir større forskjeller mellom skoler der det er «lettere» å få gode karakterer, og skoler der de høyeste karakterene henger høyt.

Summen av dette vil være urettferdige standpunktvurderinger og kunnskapshull som blir «skjult» bak gode karakterer. Det er å gjøre elevene en bjørnetjeneste.

Det fører også til at karaktersnitt for å komme inn på høyere utdanning fortsetter å øke, og at tusenvis av elever bruker flere år på å ta opp fag.

Det er viktig å huske at eksamen er elevenes eneste mulighet til å vise for noen andre enn læreren sin hva de faktisk kan. Karakterene utgjør derfor en liten, men viktig, del av et vitnemål.

Nå har flere elevkull i norsk skole gått glipp av verdifull undervisning og eksamen to år på rad. Når vi nå snart kan se fremover og legge denne pandemien bak oss, er det viktig at vi ikke setter eksamensinstituttet i spill slik SV og Senterpartiet tar til orde for.

Dette er tiden for å styrke kunnskap i skolen og sikre at alle elever i fremtiden har tillit til opptakssystemet og får et rettferdig vitnemål i hånden på veien videre.

