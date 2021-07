Billie Eilish: – Jeg hatet å gå ut

I et intervju med LA Times reflekterer Billie Eilish om hvordan kjendistilværelsen snudde livet på hodet for henne.

– Jeg hatet å gå ut, forteller hun.

Krevende kjendistilværelse

Da 19-åringen fra Los Angeles debuterte med låta «Ocean eyes», tok det ikke lang tid før hele verden visste hvem hun var. Den tidlige kjendistilværelsen ble svært krevende for Eilish.

– Jeg hatet å gå ut og gå på eventer. Jeg hatet å bli gjenkjent og at internett hadde full oversikt av meg. Jeg ville bare være en normal tenåring, forteller hun.

Refleksjon

Pandemitilværelsen har gitt Billie Eilish mulighet til å reflektere over seg selv og tenke over den raske og krevende populariteten hun har opplevd.

Hun ble nylig rangert på femteplass over de artistene som solgte mest i USA i fjor.

Refleksjonene har ført til låta «Getting older» fra hennes nye plate «Happier than ever» som kommer 30. juli. Låten beskriver hvordan kjendistilværelsen har påvirket hennes syn på musikken, låtskrivingen og livet.

– Ting som jeg liker kan noen ganger bare gjøres om til ting som føles som en byrde, og det er veldig rart, forteller hun.

Priviligert

Imidlertid er Billie Eilish nøye med å fortelle at hun ikke synes synd på seg selv fordi hun er kjent. Hun innrømmer at det også er et privilegium i noen tilfeller.

– Mennesker som ikke har livene våre aner ikke hvor tøft det er. Det er virkelig forferdelig. Men du må være respektfull overfor de som har mye mindre enn deg, og være klar over privilegiene en selv har og være høflig, sier Billie Eilish.

Et annerledes album

Tilbake i februar sa Billie Eilish til Stephen Colbert i hans talkshow, følgende om sitt nye album som slippes på fredag, 30. juli.

– Jeg tror ikke jeg hadde laget det samme albumet, eller til og med albumet i det hele tatt, hvis det ikke var for korona.

Hun fortsatte:

– Det betyr ikke at det handler om korona i det hele tatt, det er bare det at når ting er annerledes i livet ditt, er du annerledes. Sånn er det bare. Så jeg må takke korona for det, og plata handler om det, avslutter hun.