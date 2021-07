Hongkong-demonstrant dømt for terror

24 år gamle Tong Ying-kit, en tidligere servitør, ble funnet skyldig på to punkter av de tre dommerne.

I tillegg til terrorisme ble han dømt for å ha oppildnet til løsrivelse. Han vifte med et flagg med et populært slagord for demonstrantene 1. juli i fjor, dagen etter at sikkerhetsloven trådte i kraft.

Det kunne ifølge dommen oppildne andre til å ville løsrive seg fra Kina, noe som er ulovlig ifølge den nye sikkerhetsloven.

Risikerer livstid

Tirsdagens dom betyr at Tong kan risikere å tilbringe resten av livet i fengsel. Straffeutmålingen kommer først på en senere dato, skriver AP.

I 2019 var det omfattende demokratidemonstrasjoner i landet i månedsvis og mer enn 100 personer er blitt arrestert under den nye sikkerhetsloven.

Loven er svært omstridt og har fått krass kritikk. I henhold til loven kan rettssaker holdes i hemmelighet og uten jury, slik tilfellet var med Tong Ying-kits rettssak.

Dommere kan også håndplukkes av Hong Kongs administrerende direktør, som svarer direkte til Beijing, Det skriver BBC.

Nektet straffskyld



Tong har nektet straffskyld, og forsvarerne hans mener det er umulig å bevise at Tong oppfordret til løsrivelse kun ved å ha brukt slagordet.



Det er heller ikke noen beviser for at han gjennomførte handlingen med overlegg, at han unngikk å krasje inn i politibetjenter, og at det ikke kunne anses som terrorisme ettersom det ikke var noe alvorlig vold eller skade på samfunnet.