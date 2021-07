Tusener kjemper mot flammene: – Største brannen jeg har sett

Tusener av brannmannskaper kjemper i California mot en vegg av flammer som er blitt så høy at den skaper sitt eget værsystem.

Flammene har nådd slik høyde at de danner sitt eget skysystem med heftige lyn og høy vind. Dette gir i sin tur ny næring til skogbrannene som utvikler seg i turbofart.

Rundt 5.400 mannskaper kjemper for å få kontroll over dette infernoet, men sent mandag hadde de bare kontroll på 22 prosent av brannens omkrets, melder brann- og skogsdepartementet i California.



– Hvis disse skyene blir høye nok, har de mulighet til å selv å utløse lyn mot bakken, advarer Julia Ruthford. Hun er føderalt ansatt meteorolog som er satt av til å følge hvordan brannene utvikler seg og påvirker været.

Brannmannskaper snakker med bonden John Gleason om at Dixie nærmer seg. Foto: Noah Berger / AP / NTB

Dixie raser rundt

Brannen har fått navnet Dixie og er den største som har rast rundt i skogene i det nordlige California siden midten av måneden.

Den inngår i en klimakrise som har brakt kvelende varme og alarmerende tørke. I løpet av helgen smeltet Dixie sammen med en annen brann og utløste nye evakueringer.

Jon Cappleman bor ute på bygda i nærheten av byen Twain. Han sier til AFP at Dixie er den største brannen han noen gang har sett. Men han vil ikke la seg evakuere og dynker bakken og husene med vann fra en bekk i nærheten.

Nye evakueringer planlegges. Foto: Noah Berger / AP / NTB

Sammen med kona og geitene lager han en stort område rundt gården som er fritt for tørt gress, busker og kratt.

Utsatt

Ukontrollerte skogsbranner er vanlig i California, men denne sommeren har vært spesielt utsatt, og sesongen er langt fra over.

Brannene har svidd av tre ganger mer vegetasjon i år enn ved dette tidspunktet på sommeren i fjor, som var det verste brannåret i Californias historie.

Brannmannskaper er blitt fløyet inn helt fra Florida for å bistå i kampen mot Dixie og utviklingen av brannforsterkende skylag.

Til tross for sitt store omfang, brannen har svidd av 800.000 mål, har den stort sett rammet fjerntliggende områder og tatt med seg få bolighus og bygninger.

Utbrente bilder viser hvor Dixie har rast gjennom skogen. Foto: Noah Berger / AP / NTB

Tørke og hete

Brannmarerittet i California og Oregon kommerst svært tidlig i sesongen, drevet fram av år med tørke, kraftige kastevinder og en kvelende hete ved starten på sommeren. Ekspertene er langt på vei samstemte i sin analyse om at dette er knyttet til klimaendringer.

Og tegnene er tydelige. Golfbaner, friluftsområder, innsjøer og dammer – gresset er gulaktig og knusktørt og vannivået rekordlavt.

Brannmannskapene har en vanskelig jobb med å få kontroll over Dixie. Foto: Noah Berger / AP / NTB

En foreløpig gransking viser at Dixie ble utløst av et tre som falt over en av de mange tusen kraftlinjene som løper på kryss og tvers gjennom skogen.

Kraftnettet er eid av Pacific Gas & Company, en privat operatør som i 2018 ble funnet skyldig i en brannstiftelse som raserte byen Paradise og tok livet av 86 mennesker.