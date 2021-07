330 smittede sist døgn er det høyeste antallet registrerte smittede på nesten to måneder. Skal vi tro FHI vil smittetallene fortsette å øke, uten at det får de største konsekvensene.

Mandag ble det registrert 330 nye koronasmittede i Norge. Det høyeste smittetallet på nesten to måneder.

De siste syv dagene er det i gjennomsnitt registrert 223 smittede hver dag, det tilsvarende tallet for uken før var 166.

– Må være på vakt

For FHI er ikke smittetallene overraskende. Og smittetrenden tror de har kommet for å bli.

– Dette var forventet. Vi har sett for oss opp mot 2000 til 3000 tilfeller i uka i august-september, forteller overlege i FHI, Preben Aavitsland.

Aavitsland sier at det alltid er uheldig med mange smittetilfeller.

– Med mange tilfeller følger mange smittekilder. Da risikerer man å komme inn i en negativ spiral, sier han.

Overlegen er ikke bekymret for en betydelig økning av sykehusinnleggelser, men ber oss om å fremdeles være forsiktige.

– Vi har nå vaksinert de aller fleste som tidligere var særlig utsatt for alvorlig forløp. Konsekvensene i form av sykehusinnleggelser vil derfor neppe bli store, men vi må være på vakt, for det er fortsatt 900.000 personer over 45 år som ikke er fullvaksinert, sier han.

– Må vente lenger med gjenåpning

Selv om FHI ikke frykter en kraftig økning i sykehusinnleggelser som et resultat av smitteøkning, vil ikke FHI-lege Joachim Øvrebø påstå at det er meningsløst å følge med på smittetallene.

– Smittetallene ser vi jo noen uker før sykehusinnleggelsene. Så det er fortsatt viktig å følge med på smittetall, men vi må være klar over at det ikke sier like mye som det gjorde før, sier han.

Da regjeringen utsatte overgangen til trinn fire 5. juli, var beskjeden at den videre gjenåpningen tidligst vil skje i slutte av juli. Men gjenåpningen ser foreløpig ut som om den vil la vente på seg.

– Målet er jo å åpne gradvis. Men Delta-varianten gjør at vi kanskje må vente litt mer med å åpne opp, sier Øvrebø.

Skjenkestopp og munnbindkrav

I går kom FHI med ny risikorapport. Der skriver de at vaksinasjon kan erstatte mange tiltak, men at det alene neppe vil være nok for å holde epidemien under kontroll.

Men FHI tror heller ikke det blir nødvendig med nasjonale innstramminger.

– Noen lokale innstramminger kan nok komme i kommuner som håndterer lokale utbrudd. Det kan være snakk om skjenkestopp eller munnbindkrav.

I etterkant av intervjuene med FHI, har regjeringen kalt inn til en pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag klokken 12.15.