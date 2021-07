Skepsisen til elbiler synker – men på ett område er den fortsatt stor

Salget av elbiler fortsetter å øke. Nå har vi også langt flere modeller å velge mellom, enn tidligere.

Per 25. juli er åtte av de ti mest solgte nybilene elektriske. De to siste er også elektrifiserte – i form av ladbare hybrider.

34.878 elbiler er solgt så langt i 2021 – og det er en økning fra 23.463 biler i fjor. I juni var andelen elbiler på hele 64,7 prosent.

Nå merkes det også at skepsisen blir stadig lavere. Særlig i forhold til nybil.

Men på bruktmarkedet er det fortsatt høy skepsis til elbiler.

4 av 10 vil ha elbil

Mer enn fire av ti nordmenn sier at deres neste bil blir en elbil. NAF har siden 2017 spurt norske bilister om hva slags bil de skal ha neste gang de skal kjøpe bil.

I 2021 viser tallene at andelen som er positive til elbil øker kraftig, mens de som er negative eller i tvil synker.

I 2017 var andelen negative 31 prosent. I 2021 er andelen negative sunket til 24 prosent.

I 2017 var andelen positive 30 prosent. I 2021 er andelen positive steget til 43 prosent.

Andelen som ikke vet eller ikke tar stilling er høy, men også på vei nedover, fra 39 prosent i 2017 til 33 prosent i 2021.

Bruktmarkedet umodent for elbil

– Dette viser at tiden jobber for elbilen. Rekkevidden øker, kjennskapen til bilens egenskaper spres og momsfritaket gjør at flere vurderer elbil som et rimeligere alternativ, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

At så mange som 43 prosent sier at deres neste bil blir en elbil er overraskende høyt. Det er fordi bruktmarkedet fortsatt er umodent for elbiler, og de aller fleste i Norge kjøper bruktbil.

– Elbilen utgjør over halvparten av alle nye biler som selges, men utgjør bare rundt ti prosent av bruktmarkedet. Dette er ofte elbiler med rekkevidde på 200 til 300 kilometer, som er kortere enn de nyeste modellene som gjerne ligger på 400 – 500 kilometer. Det tar nok tre-fire år før bruktmarkedet på elbiler er skikkelig oppe og står, mener hun.

Ladehinder

Et annet hinder for at folk skaffer seg elbil er mangelen på hurtigladere langs veiene. Denne sommeren bruker 200.000 nordmenn elbilen sin på sommerferie. Det kan bety stort press på de laderne som finnes langs veiene.

– NAF har jobbet med myndighetene for å få på plass et skikkelig ladenettverk for elbiler langs veiene, og det er fordi det er politikernes vilje at det finnes så mange elbiler. Da må også ladeinfrastrukturen være på plass. Det er den ikke i dag, sier Handagard.

Tallene er publisert i den ferske NAF-rapporten «Skal alle med – må noe skje» om hurtiglading langs norske veier som du kan lese mer om her.

Tabellen under viser svaret på påstanden: Jeg vil at min neste bil skal være en elbil:

