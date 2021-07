Det knaker i verdensøkonomien. Et sammenfall av hendelser skaper mangel på alt fra sykler til databrikker. Reservedeler er et knapphetsgode, og leveransene blir stadig forsinket. Pandemien ligger som et kvelende teppe over den globale handelen.

Overalt har næringslivet vanskelig for å få tak i materialer.

Arbeidet går for fullt i konteinerhavnen i Shanghai, men det er store forsinkelser i verdenshandelen. Foto: AP / NTB

Det skyldes så ubeslektede hendelser som for eksempel presidentvalget i Peru, korona blant havnearbeidere i Los Angeles, brann på en fabrikk i Tokyo og president Joe Bidens støttepakke. Verdensøkonomien er kort og godt ømfintlig overfor forstyrrelser.

Overalt er det mangel på sykler, etter at tusener oppdaget sykkellivets gleder og samtidig kunne skjerme seg mot kollektivtrafikkens trangboddhet og økte koronafare.

– Vi har en elsykkelboom og har økt salget med 30 prosent. Vi kunne ha økt den enda mer hadde det ikke vært for pandemien, sier Tony Grimaldi. Han er sjef for sykkelgiganten Cycleurope, som blant annet eier Monark, Crescent og Banchi.

Det skal ikke mer til enn at en eneste komponent mangler, så kan ikke sykkelen selges. Cycleurope kjøper som svært mange andre sykkelprodusenter sine girpakker fra japanske Shimano. Men konsernets fabrikk i Malaysia er stengt etter et nytt koronautbrudd.

Konteinere stablet opp i en havn i Guangdong-provinsen. Foto: AFP/NTB

– På toppen av det hele er det en global transportkrise, sier Grimaldi. Han regner med at problemene vil strekke seg et års tid framover.

Mye dyrere

Det å frakte sykler med båt fra Asia til Europa er også blitt merkbart mye dyrere.

– Prisen for en 20-fots konteiner på et konteinerskip fra Taiwan eller Shanghai er blitt firedoblet, fra 2.000 dollar til 8.000 dollar, sier Fredrik Hermansson. Han er logistikksjef i selskapet Greencarrier Liner Agency.

– Alt startet med koronautbruddet, da stengte Kina ned i fem uker, sier han.

Årlig må hver tiende konteiner byttes ut, og nå klarte ikke konteinerprodusentene å henge med. Like etter kom et stort koronautbrudd i det gigantiske havneområdet Long Beach i California.

– Da begynte det virkelig å gå trått. Og det henger fortsatt i. Det mangler stadig terminalarbeidere, tollere og sjåfører til lastebilene, også på kontinentet i Rotterdam og Hamburg.

Fartøyene ligger ute på reden og venter på å få losset lasten. Det pleier å ta 35 dager å få en last fra Kina til Chicago, i dag tar det 70, sier Hermansson.

Minimale lagre

Det grunnleggende problemet er ifølge ham at alle ledd i kjeden opererer med minimale lagre. I mange år har selskapene jobbet med så små marginer som mulig: lite på lager, dårlig med ekstrapersonell og svak langtidsplanlegging. Pandemien har rokket ved denne skjøre balansen.

– Ære være effektivitet, men det er mennesker og fartøyer vi arbeider med. Jeg tror de aller fleste nå har lært at man må regne med forstyrrelser, sier Hermansson.

Kobber er også blitt dyrere. Presidentvalget i Peru ble vunnet av venstrepolitikeren Pedro Castillo med knapp margin. Han vil legge høyere skatt på kobbereksporten, framfor alt til Kina.

– Peru er så stor på kobber at dette betyr mye for kobberprisen, sier råvareekspert Thobjörn Iwarson.

Og kobber inngår i nær sagt alt av maskiner, fra motorsager og kjøkkenmaskiner til elbiler.

Fossilfrie biler

Oversvømmelsene i Tyskland ser ut til å skape økt interesse for tiltak som kan stanse den globale oppvarmingen. EU foreslo nylig at det skal bli forbudt å selge fossilbiler fra 2035, noe som øker etterspørselen etter kobber og andre metaller som brukes i elbiler.

På toppen av det hele kommer tørke i Brasil med økte priser på mais, sukker og kaffe.

Halvledere er i ferd med å erstatte olje som drivstoff i verdensøkonomien. Foto: Mark Schiefelbein/AP/NTB

På våren i år stanset en brann store deler av produksjonen av såkalte halvledere ved Renesas Electroncs' fabrikk utenfor Tokyo.

Brannen førte til global mangel på databrikker.

Bilprodusenten Volvo og mange andre har fått alvorlige forsinkelser, og det på en tid da mange etterspør brikker for å kunne øke produksjonen i takt med gjenåpningen av land etter land.

Gjenåpningen blir drevet fram av statlige penger og går så fort at produksjonen ikke henger med, i hvert fall ikke med alle de flaskehalsene som forsinker verdenshandelen.

– Politikerne har pumpet ut penger. Effektene tar et år på å slå igjennom for fullt. Ironisk nok slår de inn akkurat da vaksinene begynner å få effekt og begrensningene oppheves. Det er der vi er nå, sier Iwarson.

