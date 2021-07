Fotballryktene: – Stjernens «hint» får United-fansen til å koke

Manchester United-fansen er håpefulle etter Sancho-hint. Les tirsdagens fotballrykter her.

Det er ventet at Raphael Varane blir annonsert som Manchester United-spiller i løpet av kort tid. Jadon Sancho er allerede bekreftet klar for klubben, og mandag kveld kan han ha røpet at den franske storsigneringen allerede er klar.

Da England-stjernen hadde direktesending på sin Instagram-profil, fikk han beskjed om å berøre capsen sin for å annonsere Varane. Sekunder senere gjorde Sancho nettopp dette. Det skriver Mirror.

SANCHO-HINT: Den nye United-stjernen tok oppfordringen. Skjermdump: Instagram

Mye tyder på at klubben følger etter Sancho og annonserer Varane-signeringen i løpet av tirsdagen.

Storhandelen betyr også at noen må ut fra Old Trafford. Nå melder Telegraph at Axel Tuanzebe kan være på vei til Newcastle.

Ben White sin overgang til Arsenal er ennå ikke helt i orden, men det ser ut til å nærme seg med stormskritt. Ifølge Sky Sports skal 23-åringen gjennomføre den medisinske testen på onsdag.

Mandag bekreftet Tottenham signeringen av Bryan Gil. Det betyr ikke at klubben er ferdighandlet. Telegraph skriver at Atalanta-forsvareren Cristian Romero kan være på vei til London.

Leon Bailey har lenge vært en ettertraktet unggutt som har vært koblet til noen av verdens største klubber. Nå er han blitt 23 år, og de interesserte klubbene er kanskje ikke like glamorøse, men han kan likevel bli solgt fra Bayer Leverkusen for over 300 millioner kroner. Ifølge 90min er flere PL-klubber ute etter jamaicaneren, og både Aston Villa, Leicester, Everton, Wolves og Southampton kan være mulige kjøpere.

Sveits-stjernen Xherdan Shaqiri leverer alltid varene i mesterskap, men i Liverpool har det gått litt tråere. 29-åringen kan forsvinne fra Anfield i sommer, og ifølge Goal skal både Napoli og Lazio være interessenter.

En annen som spilte mesterskap i sommer er danske Jens Stryger Larsen. Fotball London skriver at West Ham er ute etter Udinese-spilleren som har ett år igjen av kontrakten.