Golfstjernen om OL-makkeren: – Jeg hatet ham

Det ble en latterfylt seanse da Norges OL-golfere hadde pressekonferanse før de skal i aksjon i Tokyo torsdag.

Både favoritten Viktor Hovland (23) og outsideren Kristian Krogh Johannessen (26) var avslappet og i et humør der de ikke var fremmed for å sende hverandre litt stikk.

– Jeg har kjent Viktor siden jeg var 13-14. Han kom opp som en feit liten gutt og begynte å spille veldig bra, sier Kristian Krogh Johannessen helt i innledningen.

– Vi har hatt en god tone i mange år, selv om vi ikke startet på beste måten. Vi har det gøy sammen.

– Forholdet vårt er blitt bedre hvert år, selv om vi startet med å hate hverandre. Det blir bedre, men fremdeles et pågående arbeid, sier Viktor Hovland.

Det får Krogh Johannessen til å påpeke at det ikke var han som hatet Hovland, men motsatt.

– Nei, jeg hatet ham, flirer Hovland.

SKULENDE BLIKK: Kristian Krogh Johannessen ser mot Viktor Hovland under pressekonferansen tirsdag. Foto: Lise Åserud

Fulgt hverandre

De to har hatt mye med hverandre å gjøre. På samlinger og konkurranser innenfor golfen, i tillegg til at de gikk på samme videregående skole (Wang).

Første gangen de møttes var da de spilte en junior-turnering i Spania, i regi av Wang. Siden han vurderte å begynne der fikk Hovland lov å være med på turneringen noen år før tiden.

– Jeg delte rom med en god kompis av meg, men han hadde en kjæreste da og hun var der mye, sier han og legger trykk på det siste ordet.

– Det føltes litt upassende for meg å være i det rommet, men det ble ganske sent og jeg hadde lyst å sove. Jeg var ung da, og kan nok ha klaget mye på det.

OL-KLARE: Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen. Foto: Lise Åserud

Ikke på bølgelengde

Han visste godt hvem noen år eldre Krogh Johannessen var, men de var på ingen måte kjente. Dermed ble det en aldri så liten sjargong-krasj.

Hovland fikk spørsmål om hvordan det hadde gått de to første dagene, hvorpå den unge jyplingen fortalte at det hadde gått dårlig med to runder på 82 slag var førstnevntes svar:

«Det betyr ingenting hvor du sover når du spiller så dårlig. »

– Da fikk jeg den rett i trynet, uten å ha møtte han før, og det var ikke en god start. Jeg tenkte at når jeg skulle starte skolen, så ville det bli gnisninger mellom oss. Det viser seg at på tross av de stygge kommentarene, så er Kristian en fin fyr.

– Det er litt sjargongen er i vårt vennskap. Det handler om å gi og ta mye dritt. Første møtet kom det nok som et sjokk for ham, siden vi ikke kjente hverandre. Etterhvert har han forstått at mye av det er sagt med humor. Nå syns vi det bare er gøy, og han tar igjen.

– Det letter i alle fall på stemningen. Det er lettare å ta kommentarer. Noen ganger mener man det kanskje litt, men man sier det på en måte som.

– Kan du melde tilbake, Viktor?

– Da tror jeg fort det blir vondt for Kristian.

NUMMER 1: Viktor Hovland på trening i Tokyo. Foto: Lise Åserud

Ny isfront?

Det er ingen tvil om at det er yngstemann som er det største norske håpet. Selv om Krogh Johannessen nevner medaljer som en mulighet for seg selv på en maks dag, er han klar på at Hovland bør gå for gullet.

Det kan bety en ny isfront mellom de to. Vel å merke med glimt i øyet.

– Han er fortsatt delvis ydmyk, men merker at for hver gang han kommer hjem nå så er han litt mer skada av å bli en superstjerne. Det skal jeg leve med, sier 26-åringen.

– Og om han tar OL-gull?

– Da gidder jeg ikke snakke med ham mer, gliser han.

– Hvis han tar det... Det går ikke..., ler Hovland

Nå har de to respekt for hverandre og gøy sammen. Det viser på pressekonferanse podiet, og det skinner gjennom når de blir bedt om å beskrive sine beste og dårligste sider.

– På banen har Kristian et bedre nærspill enn jeg har. Han har en god touch og vet hvordan han skal gjøre det. Det er jeg imponert av. Av banen er han trolig bedre til å ha det gøy enn meg. Han liker å ha det morsomt når han har fri, og jeg burde lære av ham der, sier Hovland, ranket som nummer elleve i verden.

GOD NÆRSPILLER: Kristian Krogh Johannessen inspiserer banen. Foto: Lise Åserud

Mens vinneroddsen for Hovland ligger rundt ti ganger pengene, gir OL-makker Krogh Johannessen noen steder 300 ganger innsatsen igjen. Det forteller at det er en styrkeforskjell.

– Han gjør alt litt bedre enn meg, og det har han sagt selv. Av banen liker jeg hvordan Viktor ikke bryr seg om noe annet enn det som er best for ham. Der kan jeg lære av ham, avslutter Krogh Johannessen.