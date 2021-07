Japanske Naomi Osaka er ute av OL-turneringen. Hun var andreseedet i turneringen og tapte tirsdag morgen mot tsjekkiske Marketa Vondrousova.

En rekke personlige feil fra Osaka gjorde at tsjekkeren kunne juble for en overraskende seier. Vondrousova vant 6-1 og 6-4 i strake sett.

Osaka var blant de største gullfavorittene i tennis, men er nå ute av turneringen allerede i tredje runde.

Vondrousova er rangert som verdens 92. beste spiller, en ranking Osaka er nummer to på.

Osaka fikk æren av å tenne OL-ilden sist fredag og omtalte det som det største hun har oppnådd i idretten. Hun håpet å følge opp med OL-gull, men i stedet ble det en stor nedtur.

Det har vært en tung sommer for Osaka på tennisbanen. Først trakk hun seg fra Roland-Garros før hun sto over Wimbledon. Hun forklarte det hele med at hun følte seg jaget av pressen og at hun slet mentalt.