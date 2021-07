Mann (68) døde etter ulykke med elsparkesykkel

Ulykken skjedde på Vollebekk i Oslo lørdag rundt klokken 13.30.

– Politiet fikk inn meldinger om at noen personer hadde kommet over en mannsperson som lå ved siden av en elsparkesykkel, sier avsnittsleder Knut Nandrup ved politiet i Oslo til TV 2.

Mannen hadde store hodeskader og ble raskt fraktet til Ullevål sykehus med ambulanse.

– Livet sto dessverre ikke til og redde og mandag ble han derfor koblet av respiratoren, sier Nandrup.

Det var NRK som først meldte om dødsfallet.

Ingen andre involverte

Ulykken skjedde langs en gang- og sykkelvei og det var ingen andre involvert i ulykken.

– Våre undersøkelser tyder på at dette er en singelulykke. Ingenting tilsier at det er noen andre involvert, sier Nandrup.

Mannen kjørte en privateid elsparkesykkel. Denne har blitt beslaglagt av politiet og det vil innen kort tid ble gjennomført tekniske undersøkelser.

– Har dere noen teorier om hva som har skjedd?

– Det er for tidlig å spekulere i hva som har skjedd her. Det er fort gjort at man kan ha et uhell på elsparkesykkel, men i dette tilfellet gikk det ekstra ille, sier Nandrup.

Etterlyser vitner

Politiet etterlyser nå vitner for å finne ut av hvordan ulykken skjedde, og ber de som var i området om å ta kontakt. Ulykken skjedde ved Statsråd Mathiesens vei rundt klokken 13.30 på lørdag.

– Det var ingen vitner til selve hendelsen. Vi har kun tatt avhør av vitner som kom til stedet etterpå, sier Nandrup.

Politiet har også gjort åstedsundersøkelser på stedet og søker nå etter overvåkningskameraer som kan ha fanget opp hendelsen.

– Vi er i området og ser etter videomateriale, sier Nandrup.

Første dødsfall i Oslo

Dette er det første dødsfallet knyttet til elsparkesykkel i Oslo, og det tredje som er registrert i Norge.

I september døde en mann i 40-årene etter en ulykke med elsparkesykkel i Finnfjordbotn i Senja kommune.

Noen måneder senere omkom en mann i 60-årene i Bærum kommune etter å ha falt på elsparkesykkel.