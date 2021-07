Dette skjedde i OL i natt – 27. juli

Flora Duffy ble historisk da hun løp inn til seier under triatlon-konkurransen i natt. Hun vant det første OL-gullet for Bermuda, og den første OL-medaljen for øya siden 1976. Gerogia Taylor-Brown fra Storbritannia tok sølv, mens Zafares tok bronsen. Norske Lotte Miller endte på en 24. plass.

Japan sjokkerte i kvinnehåndballoppgjøret mot Montenegro tirsdag i OL, og vant 33-22. Det kan de takke halvt norske Sakura Hauge (34) for. Hun var banens store spiller da hun reddet over 20 skudd og sørget for at Japan tok en kjempeskrell.

17 år gamle Lydia Jacoby fra USA overrasket stort i finalen på 100-meter bryst, og tok OL-gull. Hun vant foran sørafrikanske Tatjana Schoenmaker og amerikanske Lilly King.

Det har også vært seiling i natt, med gode norske prestasjoner. Line Flem Høst endte på 10.-plass i femte seilas i Laser Radial tirsdag. Hun leder fortsatt sammenlagt. Helene Rønningen og Helene Næss seilet inn til 10.plass på den første seilasen i 49er FX. Herman Tomasgaard tok en imponerende 2. plass på fjerde seilas i laser.

Hverken Jenny Stene og Jon-Hermann Hegg eller Jeanette Hegg Duestad og Henrik Larsen klarte å ta seg til finalen i lagkonkurransen på ti meter luftrifle.