– Stolt over å være homofil og olympisk mester

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli noen eller oppnå noe på grunn av den jeg er. At jeg nå er olympisk mester viser at du kan oppnå hva som helst, uttalte Tom Daley etter gullet i synkronstup var et faktum.

Den britiske duoen overrasket med å innkassere gullet foran storfavorittene Cao Yuan og Chen Aisen fra Kina mandag. På pressekonferansen etter gullet forteller Daley at han alltid har følt at han ikke passer inn.

– Når jeg var yngre følte jeg meg alltid som den som var ensom, annerledes og den som ikke passet inn. At det alltid vil være noe med meg som samfunnet mener er feil, fortalte Daley.

27-åringen som deltok i sitt fjerde sommer-OL håper nå at gullet kan inspirere andre som føler seg annerledes.

– Jeg håper at unge LHBT-personer kan se at uansett hvor ensom du kjenner deg så er du ikke alene, og at du kan oppnå hva som helst, sa den nybakte olympiske mesteren.

– Jeg kjenner meg utrolig stolt over å si at jeg er en homofil mann og en olympisk mester.

(©NTB)