Vil ha bort seksualiserte TV-bilder fra OL-sendingene

Lederen i Olympic Broadcasting Services, som har ansvar for TV-produksjonen under OL, jobber hardt for å unngå seksualiserte TV-bilder med fokus på kropp under OL i Tokyo.

Det har vært flere markeringer mot seksualiseringen i idretten den siste tiden.

De norske beachhåndball-jentene fikk mye oppmerksomhet for sin protest mot kravet om bikinitruse under EM tidligere i sommer. Det endte med bot fra det europeiske håndballforbundet etter at de stilte med shorts i bronsefinalen.

De tyske turndamene valgte å stille med heldekkende drakter under konkurransene i OL, for å kjempe mot klær de så på som seksualiserte.

Nå vil lederen for Olympic Broadcasting Services, som har ansvar for TV-sendingene under OL, også ha endring. Han sier de jobber hardt for å få unngå seksualiserte bilder av kvinnelige idrettsutøvere under TV-sendingene fra Tokyo, ifølge AP.

– Du vil ikke se ting som vi har sett tidligere, med detaljer og nærbilder av kroppsdeler, sier Yiannis Exarchos til AP.

AP omtalte saken først.

IOC styrer ikke klesreglene i de individuelle idrettene under lekene, men Exarchos mener de må gjøre sin del for å jobbe for likestilling og mot seksualisering i idretten.

– Det vi kan gjøre er å passe på at vår dekning av mesterskapet ikke setter fokus på hva utøverne har på seg, sier han til nyhetsbyrået.

Han mener at det ikke har vært gjort nok på dette feltet.

– Vi i media har ikke gjort alt vi kan, avslutter han til Associated Press.

IOC har også oppfordret de ulike rettighetshaverne til å jobbe for likestlile og rettferdige sendinger av OL-grenene.