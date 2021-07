Triatlon-Miller fikk det tøft – gullvinneren ble historisk

Det ble gulljubel for Norge i triatlon-konkurransen for herrene under OL i Tokyo mandag. I natt var det kvinnenes tur. Norges representant, Lotte Miller, fikk det tøft fra start, og endte som nummer 24. Gullvinner Flora Duffy fra Bermuda ble historisk.