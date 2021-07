Har du en av disse hunderasene, må du være ekstra på vakt

Kampanjer og nyhetsoppslag har gjort at de fleste er klar over at man ikke skal la hunden være igjen i bilen på en varm sommerdag.

Siden temaet har fått oppmerksomhet de siste årene, er det lett å tenke at dette er den vanligste årsaken til overoppheting blant hunder. Men folk har blitt flinkere, og nå er det kun få tilfeller hvor dette skjer.

En undersøkelse gjort i Storbritannia viser at overoppheting i bil bare utgjør fem prosent av alle overopphetingstilfeller blant hunder.

En mindre kjent årsak, er den soleklart vanligste. 75 prosent av tilfellene av overoppheting skjer nemlig under aktivitet.

– Det er mange som misforstår energien til hunden. Vi ser dessverre at veldig mange hunder blir overopphetet i sommervarmen. Hvert eneste år er det også hunder som dør fordi de blir så varme at kroppen ikke tåler det, sier Torill Moseng, som er veterinær og president i Den norske veterinærforeningen.

VARME DAGER: Veterinær Torill Moseng og jakt cocker spanielen Fuzz på 10 uker. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Noen hunder blir raskere overopphetet

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, sier at det er ekstra viktig at de som har kortsnutede raser, og store raser med mye pels, passer på i varmen.

Utsatte hunderaser Disse hunderasene er spesielt utsatt for overopphetning: Chow Chow: x 17

Bulldog: x 14

Fransk Bulldog: x 6

Bordeaux dogge (Dogue de Bordeaux eller Fransk Mastiff): x 5

Greyhound: x 4

Cavalier King Charles Spaniel: x 3

Pug: x 3

Engelsk Springer Spaniel: x 3

Golden Retriever: x 3 "x" betyr antall ganger høyere risiko sammenliknet med en Labrador, som ikke er spesielt utsatt. Kilder: The Kennel Club (Emily Hall, Anne Carter og Dan O'Neill)

I tillegg til disse rasene kan også valper og eldre hunder få raskere heteslag enn voksne hunder.

Én regel gjelder likevel for alle, uavhengig av alder og rase:

– Hvis du synes det er varmt, da har hunden din det veldig varmt, sier Roaldset.

Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Hunder svetter ikke slik vi mennesker gjør, men avkjøler seg gjennom å pese og gjennom svettekjertler på potene og nesa.

Hvis hunden peser og det ser ut som at den «smiler», er det på tide å ta grep, mener Roaldset. Hun forklarer «smilingen» med at hunden forsøker å åpne luftveiene så mye den kan. Får pesingen en annen lyd, er det også et tegn på at hunden er for varm.

Det er likevel ikke alltid at det er lett å oppdage at hunden sliter.

– Vi tenker kanskje at hunden vil si ifra og gi veldig tydelige tegn, men de gjør ikke alltid det. Vi må faktisk styre hundene når det er litt for varmt, sier veterinær Moseng.

Instinktene overkjører varmefølelsen

Moseng forklarer at grunnen til at vi mennesker må passe på er fordi hunder er flokkdyr som vil følge eieren eller flokken. Instinktet kan også overkjøre tanken om at den er for varm når den har det gøy eller er ivrig når den for eksempel leker med andre hunder eller med en ball.

FLOKKDYR: Når menneskene er i sola, vil gjerne hunden også være der. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Det som er aller viktigst er å ta pauser med nedkjøling og alltid ha med vann når det ikke er vann i nærheten, sier Moseng.

– Hva skal man gjøre om man merker at hunden har blitt overopphetet?

– Sjekk hvor nærmeste veterinær er. Har du mistanke om at hunden er overopphetet: Ring veterinæren og få råd.

Moseng sier at man samtidig bør prøve å kjøle ned hunden med å gi den vann, og forsiktig helle vann på den eller bruke et bløtt håndkle. Det er også viktig å passe på at man ikke nedkjøler hunden for raskt.

DRIKKE: Nok drikke er viktig i varmen. Foto: Ellen Kessel / TV 2 HÅNDKLE: Et vått håndkle er effektivt for å kjøle ned hunden. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Det kan gjøre det enda verre og i verste fall ende fatalt.

Ikke ta den lengste turen midt på dagen

På morgenen og kvelden er det som oftest svalere temperaturer enn midt på dagen. Det kan dermed være lurt å planlegge aktiviteter og lengre turer med sin firbente venn til disse tidene.

– Man skal være forsiktig i varmen med å mosjonere for hardt. Ta den lengste turen tidlig på morgenen, sent på kvelden, der det er skygge eller der det er vann, sier Moseng.

– Når bør man la hunden være igjen hjemme?

– Det kommer an på hva man skal gjøre.

I tillegg til å sørge for at kroppstemperaturen ikke blir for høy, bør man også passe på potene. Bakken kan raskt bli glovarm på varme dager, og da er det viktig å kjenne på underlaget så hunden ikke brenner potene sine. Er det varmt, sier Moseng at man bør legge turen til skogen eller på gress.

SJEKK UNDERLAGET: Varm asfalt og varme steiner kan skade hundens poter. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Tar ham med minst mulig



I Mørvika i Halden møter TV 2 hundeeier Birger Stensland og hunden hans Zulu (4) på båttur i finværet. Stensland har flere rutiner for å passe på at Zulu har det bra når værmeldingen viser ferieværet mange håper på.

– Hva tenker dere på når dere tar med Zulu ut i sommervarmen?

– Vi har faktisk prøvd å ta ham med minst mulig. La ham være hjemme hvor han kan gå inn og ut, være i skyggen og ha nok vann.

Dagens båttur er av den korte sorten, og vinden i båten hjelper med å kjøle ned. Skal Stensland på en lengre tur, får ikke Zulu være med.

– Hvordan merker dere det på Zulu hvis det blir litt varmt for han?

– Han blir ganske slapp og rolig i varmen. Derfor «pusher» vi det ikke, sier Stensland.

Birger Stensland og hunden Zulu skal på båttur. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Uerfarne eiere og passere

Denne sommeren er det mange som har hund for første gang, som kan ha mindre erfaring med å passe på i varmen.

Roaldset fra Dyrebeskyttelsen Norge mener at dette, sammen med at mange hunder blir passet på av andre mens eier er på ferie, er risikofaktorer som gjør at det fortere kan skje uhell.

Hun har forståelse for at mange, i beste mening, vil ta med seg hunden rundt omkring og ikke vet at det til tider kan være skadelig.

– Heteslag kan komme veldig raskt. Det vi tåler av varme, tåler ikke hundene våre, sier Roaldset.

Avkjølende aktivitet

Selv om det er mange aktiviteter man bør være forsiktig med, er det én aktivitet som passer ypperlig når man helst bør utsette andre ting:

– Svømmetrening er helt fantastisk for å mosjonere i varmen, om hunden er glad i å bade og svømme. Da får de brukt musklene og blir avkjølt samtidig, sier Moseng.

Hun sier at det kan være lurt å begynne å prøve ved en strand, om man ikke har gjort det før.

– For de som svømmer godt, kan man svømme sammen med de ut.

PÅ SVØM: Svømmetrening er bra mosjon og nedkjøling. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Hvor langt kan de svømme?

– Det er avhengig av hvor mye de har trent. Akkurat sånn som med oss mennesker, sier Moseng.

Om man er usikker på lengden eller vil prøve en litt lengre svømmetur, er det også mulig å ta på hunden redningsvest.