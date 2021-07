Brann i kullanlegg i Brevik – slukningsarbeidet vil pågå i flere timer

Politiet fikk melding om brannen klokken 21.51.

– Det brenner i kullanlegget Norcem. Alle nødetater er nå på stedet, men vi har ikke oversikt over situasjonen, sier operasjonsleder Merete Kvål i Sør-Øst politidistrikt til TV 2 klokken 22.21.

Det er mye røyk og åpne flammer på stedet. Slukningsarbeidet er i gang, men brannvesenet melder at det ikke er kontroll på flammene.

– Det siste som er meldt er at det ikke er kontroll på situasjonen. Vi vet ikke noe om omfang enda, sier vaktleder Tim Vold i Sør-Øst 110-sentralen til TV 2.

Klokken 22.46 opplyser politiet at slukningsarbeidet trolig vil pågå i flere timer.

Brannvesenet har enheter fra Bamble, Brevik og Porsgrunn på stedet. I tillegg bistår Skien med høydeenheter. Vold forteller at det fremdeles er ukjent hvor alvorlig brannen er.

– Det er litt uvisst. Det spørs litt hvor det brenner og hva det brenner i. Slik jeg har forstått er det ulike nivåer av kullet, så det spørs litt hvor det har startet og hva det eventuelt kan spre seg til, sier vaktlederen.

Brannen i kullanlegget er godt synlig mandag kveld. Foto: Jon Eirik Olsen/TV 2

Politiet bekrefter at det var personer på jobb da brannen startet, men har ikke oversikt over hvor mange.

– Det viktigste for meg er at det ikke er meldt om noen personskade, sier operasjonslederen. Politiet bekrefter også at brannen ikke er til fare for allmenheten.



– Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen. Politi og brannvesen på stedet tar en vurdering på hva som gjøres videre, først og fremst på vi få sett på omfanget av dette, avslutter Kvål.