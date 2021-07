Siste offer i Miami er identifisert – 98 mistet livet i kollapsen

54 år gamle Estelle Hedaya er det 98. og siste offeret som identifiseres etter tragedien. Etter fire uker med smertefull venting, kan Hedayas pårørende omsider puste lettet ut. 54-åringens lillebror bekrefter funnet til Associated Press, og beskriver ventetiden som tortur.

Selv om nødetatene fortsatt arbeider på ulykkesstedet, bekrefter myndighetene at det nå ikke lenger gjenstår noen savnede. Arbeidet handler nå om å foreta prøver av bygningsmassene, for å forklare hva som forårsaket kollapsen.

Redningsmannskapet har heller ikke funnet noen bevis på at noen av de savnede overlevde kollapsen, opplyser brannmester Alan Cominsky. Han hyller samtidig redningsarbeiderne for innsatsen, og påpeker at arbeidet har pågått døgnet rundt under svært krevende forhold.

Redningsarbeiderne gjennomgikk over 13 000 tonn av knust betong, stålbjelker og andre bygningsrester, før de erklærte oppdraget utført sist fredag.

Det er foreløpig ikke kjent hva som vil skje med ulykkesstedet. En dommer som overser en rekke søksmål i forbindelse med kollapsen forlanger at eiendommen selges for markedsverdi, noe som kan samle inn 100 millioner dollar eller mer. Enkelte av de overlevende beboerne ønsker at bygget skal gjenreises, mens andre har tatt til orde for å opprette et minnesmerke for å hedre de døde.