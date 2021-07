Oser av selvtillit på «Paradise Hotel» - slik har det ikke alltid vært

Amir Reza Bayat, også kjent under artistnavnet «9ma», synger låter om kjærlighetssorg og følelser. Nå har han meldt seg på «Paradise Hotel» for å vise hvem han virkelig er.

– Mange tror at fordi jeg synger om følelser som artist, så er jeg en «cryboy» som bare går rundt og er trist, sier Bayat til God kveld Norge.

Han understreker at slik er det ikke.

– Jeg ønsker å vise at jeg har en personlighet og at jeg er en tullete kar som bare har det gøy, smiler han.

Fått et nytt inntrykk

Før har artisten opplevd å blitt kalt klein, ettersom han deler mye om sine følelser i sosiale medier.

Etter han sjekket inn på «Paradise Hotel» har tilbakemeldingene vært helt annerledes:

– Flere skriver på Jodel at de har fått et bedre inntrykk av meg etter at jeg sjekket inn, og det var også målet mitt, sier han og legger til.

– Folk har ikke sett hvem jeg egentlig er. Det er ikke lett å vise personligheten sin gjennom sosiale medier. Så jeg tenkte «Paradise Hotel» var en fin mulighet.

Stor på Snapchat

Bayat har over 11.000 følgere på Instagram og hele 47.000 følgere på Snapchat, hvor han deler om kjærlighetssorg, når han er trist og viser dem hverdagen sin ellers.

Han tror årsaken til at han har fått så mange følgere kan komme av at han skiller seg litt ut:

– Jeg tror jeg er den første offentlige utenlandske i Norge som tør å by på en svak side. De fleste skal være sånn: «bror», forklarer han.

Han tror også at det har skapt reaksjoner at han synger så mye om kjærlighet og følelser. Selv tror han at grunnen til at han er åpen om følelsene sine kommer av at han er trilling med to jenter og har vokst opp med dem.

Slet med selvtilliten

På TV-skjermen viser 21-åringen mye selvtillit, og den er der fortsatt etter oppholdet i Mexico:

– Jeg ble kalt for en legende av produksjonen da jeg var med på «Paradise Hotel», så det blir spennende å se om seerne mener det samme, smiler han.

Men det har ikke alltid vært slik at selvtilliten hans er på topp:

– Det er en historie bak alt. Da jeg var 16, hadde jeg ikke så god selvtillit. Den har vokst de siste to årene der jeg har funnet meg selv, sier Bayat.

Han forklarer at han har bygget opp selvtilliten ved å blant annet si til seg selv at han ser bra ut, prioritere seg selv og endre klesstilen sin.

Det startet da han ble sammen med en jente og han begynte å se og tenke annerledes om seg selv.

– I 2016 turte jeg så vidt å ta en selfie av meg selv. Jeg var ikke fornøyd med utseendet mitt og syntes ikke jeg så bra ut, sier han til God kveld Norge.

Sponsor-«shit»

Han ønsket også å reise til Mexico for å vise at selv om han har stor popularitet på sosiale medier, så gjenspeiler heller ikke det alltid virkeligheten.

Bayat forteller at han nesten ikke har noen venner hjemme i Norge.

– Det er fordi jeg har gått på 14 skoler og har flyttet nesten hele livet mitt. Jeg har ikke fått den vennekretsen og satt meg til ro, legger han til.

Dersom han får flere følgere etter «Paradise Hotel», ønsker han å bruke stemmen sin til noe positivt og snakke høyt om blant annet mental helse, følelser og tabubelagte temaer.

– Jeg vil bruke det til noe godt og gjøre en forandring. Jeg driter i rabattkoder og slikt sponsor-«shit». Jeg har ikke kommet her for å bli influenser. Jeg har mer å by på enn det pisset der.