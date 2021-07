Alvorlig hundepest oppdaget – kommer med oppfordring til hundeeiere

Valpen fikk påvist såkalt parvovirus, som er en alvorlig type hundepest. Ubehandlet har viruset 90 prosent dødelighet. Også katter kan smittes av viruset.

Vaksine mot parvovirus Det vanlige er å vaksinere valpen mot parvovirus ved åtte ukers alder, men man kan også gi første dose tidligere eller senere

Deretter gis det en ny dose mellom to og fire uker etter første dose

Når valpen er ett år blir den vaksinert igjen

Deretter skal hunden vaksineres hvert tredje år, da immuniteten varer i inntil tre år

Valpen som kom inn med smitte er i samme hundehold som en rumensk valp som var syk og måtte avlives en uke tidligere. Mattilsynet vet foreløpig ikke om den rumenske valpen også hadde hundepest, men de mistenker at det var den som smittet den norske valpen.

De vet heller ikke ennå om flere hunder er smittet.

– Foreløpig er det bare den norske valpen som har fått påvist viruset. Og vi vet ikke ennå om det er snakk om flere tilfeller, sier Gunn Kristin Osaland, seksjonssjef i Mattilsynet i Agder, til TV 2.

Kommer med oppfordring

Det tar tre til åtte dager fra en hund blir smittet til den utvikler symptomer som oppkast, feber, diaré og også blodig diaré. Hundene blir så ofte dehydrert og har lettere for å få blodforgiftning.

– For en hund som ikke er vaksinert, kan dette være dødelig. Sykdommen angriper immunforsvaret og er alvorlig, sier Osaland.

Hun oppfordrer hundeeiere til voksne hunder eller valper som ikke er vaksinert til å være ekstra forsiktige og til å vaksinere kjæledyret sitt.

– Hvis du har yngre valper som ikke har blitt vaksinert, bør du kanskje ha litt ekstra kontroll så de ikke sosialiserer seg med masse andre hunder. Hvis du er i tvil om din hund er godt nok beskyttet, så ta kontakt med veterinær.

Det er viktig å huske at selv om hunden er vaksinert som unghund, må den ha påfyll av vaksinen igjen minst hvert tredje år.

– Vær kritisk

Osaland sier videre at hundepest er noe som dukker opp i Norge fra tid til annen, og at det er en såkalt C-sykdom som betyr at Mattilsynet ikke gjør tiltak når det dukker opp smitte. Det de gjør er å informere, samt å oppfordre til vaksinering.

– Men det er jo alvorlig nok for de hundene som blir smittet. Siden vi i Mattilsynet ikke har noen regulering av denne sykdommen, har vi heller ingen overvåkning. Men vi følger generelt med, og er glade for at vi får meldinger om slike utbrudd.

Selv om hunder i Norge vaksineres mot parvovirus, gjør import fra høyrisikoland at risikoen for importsmitte økes. Osaland oppfordrer derfor hundekjøpere til å følge reglene dersom de kjøper hund fra utlandet, med alt det innebærer av krav til vaksiner og lignende.

– Folk bør være litt kritiske når man kjøper valp, og stille krav til oppdretter.