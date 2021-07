Boligbrann i Larvik – kan skyldes lynnedslag

Alle beboere er evakuert etter at det brøt ut en brann i en kjeller i Larvik kommune mandag kveld. Uværet har for alvor ankommet Østlandet.

Politiet fikk melding om brannen klokken 18.17. Det brenner i en kjeller i en enebolig nord i Larvik.

– Det er kun en person registrert på adressen, og alle er ute av bygget. Det er nok grunn til å tro at det har vært et lynnedslag som er årsaken, sier operasjonsleder Merete Kvål til TV 2.

Nødetatene er på stedet og har startet slukningsarbeid. Det er ikke snakk om spredningsfare til andre boliger, men det er mye skog i området.

– Samtidig er vinden gunstig. Så på den ene siden kan naturen være en årsak til brannen, men på den andre siden kan også været hjelpe oss, sier Kvål.

Det var på forhånd varslet kraftig lyn- og tordenvær over Østlandet mandag kveld. Meteorologisk institutt har i tidsrommet 18.25 til 19.25 registrert over 720 lynnedslag i området, og uværet er for alvor ankommet Østlandet.