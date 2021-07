Fulle båttyver hentet opp av vannet

En spontan båttur i Tønsberg endte i arresten for to 20-åringer.

Klokken 17.03 fikk politiet melding om en båt som var i ferd med å synke i nærheten av gjestebrygga i Tønsberg.

To personer var om bord, og takket være bistand fra andre båter ble begge mennene brakt trygt i land.



– Vi vil takke publikum for velvillig bistand. Det at noen er villig til å bistå setter vi pris på, sier operasjonsleder Merete Kvål i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Da politiet ankom brygga, konkluderte de med at de to mennene i 20-årene verken var eiere eller skikket til å kjøre båten.

– Vi vet ikke helt hva som skjedde og hvorfor. Men da vi fikk kontakt med de to og hørte deres versjon, dannet vi oss et totalbilde av situasjonen, sier operasjonslederen.



De to ble pågrepet, siktet for båttyveri og kjøring i ruspåvirket tilstand. De er foreløpig ikke avhørt. Politiet takker båteierne som bidro til å hente dem opp av vannet.

– Det var ikke allverdens langt fra land, men når man legger til at de er siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand, er det grunn til å tro at svømmeevnen er noe redusert, sier Kvål.

Samtidig jobbes det nå for å forhindre at båten som sank skal forurense sjøen.

– Det pågår fortsatt. Førsteprioritet nå er å hindre akutt forurensing av området, sier operasjonslederen.