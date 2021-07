Den bergenske OL-helten drømte om å bli Rosenborg-keeper

Se TV 2s reportasje i videovinduet øverst!

Mandag vant Kristian Blummenfelt Norges første gull i sommer-OL siden 2012 - nøyaktig ni år etter at bergenseren uttalte at «det store målet er OL i 2020» til Bergens Tidende.

MÅL: Kristian Blummenfelt pekte tidlig ut OL i Tokyo som hovedmål. Foto: Faksimile Bergens Tidene

– Alt annet enn medalje hadde vært en skuffelse, men nå står jeg her med gullet, smiler gullhelten.

Ett av Norges største OL-håp innfridde forventingene, men 27-åringen hevder at han ikke har vært noe talent.

Derfor bestemte Blummenfelt seg for å trene knallhardt for å kompensere for det han mener var manglende talent, og mandagens OL-gull er et resultat av ekstreme treningsmengder.

De siste ti årene har 27-åringen trent opp mot åtte timer hver dag og mellom 1300-1400 effektive treningstimer hvert år. Til sammenligning trener Therese Johaug omtrent 1100 timer i løpet av året.

I fjor fortalte landslagssjef og trener Arild Tveiten at svømmetreningen til landslaget tilsvarte en distanse fra Oslo til Grønland, de løper fra New York til Vancouver og sykler fra Oslo til Sydney årlig.

Da han vant OL-gull mandag løp han den avsluttende milen på 29:24 etter 1500 meter svømming og 40 kilometer intensiv sykling. Det er to minutter tregere enn norgesrekorden til Sondre Nordstad Moen på 10 000 meter som lyder 27.24,2.

– Det er bare han selv om skjønner hvor mye det er, jeg skjønner ikke hvor mye han har trent de siste ti årene, sier mor Kate Blummenfelt til TV 2 om treningstimene.

Hun trekker i likhet med sønnen frem at han ikke var et naturtalent i idrett i tidlig alder, "men han var målbevisst og gjennomfører det han setter seg som mål".

– Det viser målet han satte seg for ni år siden, slår hun fast.

– Mønsterelev for hvordan man skal lykkes

Blummenfelt har imidlertid ikke nådd målet om å bli keeper i Rosenborg, ennå.

For selv om bergenseren sikret Bergens første individuelle gull i sommer-OL var det ikke Brann han drømte om da han var yngre. Kristian Blummenfelt drømte om å stå i mål for erkerivalen Rosenborg.

– Han hadde noen kamerater som heiet på Rosenborg. Og da han begynte på toppidrettslinjen på Tertnes begynte han i samme klasse som noen fremmadstormene Brann-spillere, men han holdt fast på samme tanker om Rosenborg, ler mor Blummenfelt.

Men han synes tilværelsen som fotballkeeper ble litt kjedelig. Derfor sluttet han på fotball og svømming, som han på daværende tidspunkt kombinerte på, og dedikerte hverdagen til triatlon fra 2011 det året han fylte 17 år.

– Det som er spesielt med Kristian er at han har trent mye fra tidlig alder. Han er en mønsterelev for hvordan man skal lykkes som norsk utøver i OL, sier trener Roger Gjelsvik til TV 2.

Gjelvsik trekker også frem treningsmentaliteten og dedikasjonen til det ekstreme treningsregimet hos det norske triatlonlandslaget.

– De stopper treningsklokken når de stopper for å tisse på langtur, før de starter klokken og fortsetter å løpe. Det er det som er så spesielt med Kristian. Han er dedikert med alt han gjør.

Og de siste ti årene har Blummenfelt omtrent 250 reisedøgn hvert år for å optimalisere treningshverdagen og reise på konkurranse, og de siste 13 månedene har han vært totalt 40 dager hjemme, som koronaflyktning i utlandet for å unngå karantenetid og uønskede treningsstopp.

GULL: Gulldrømmen gikk i oppfyllelse. Foto: Lise Åserud

– Det er god kvalitet på trening hver eneste dag. Det er oppsiktsvekkende at det ikke er noe hull i treningen og han står ikke over noen treningsdager, fortsetter Gjelsvik.

Trener mer terkseltrening enn Ingebrigtsen

For treningshverdagen i det norske triatlonlandslaget har lenge vært hard og brutal. Alle legger ned enormt arbeid og trening, men treningsbelastningen for Blummenfelts lagkamerater har tidvis blitt for røff.

– Kristian har tålt veldig mye, og vi andre har skadet oss mer enn hva han har gjort, sier tidligere landslagsutøver Morten Hansen til TV 2.

Hansen er ikke lenger en del av landslaget, men var en del av forbundet da satsningsprosjektet mot OL i Tokyo var i startgropen, samt da Norge prøvet og feilet litt på treningsfronten.

– Det er gjort noen feil på veien og tatt noen metoder fra andre land som kanskje ikke har funket helt.

– Det var en periode vi trente veldig spesifikt og tok ned intensiteten på treningsøktene, men vi fant ut av det ikke funket og vi mistet fart, utdyper han.

Nå har imidlertid Norge funnet sin egen gulloppskrift hvor de trener ekstremt mye og helt på grensen hvert døgn og hvert år.

– De trener kanskje mer terskeltrening enn Ingebrigtsen, sier en imponert Hansen.

Terskeltrening er trening rett før man får melkesyre slik at man trener helt på grensen, og i treningssykluser på fire dager har Blummenfelt og hans lagkamerater forberedt seg til OL.

GUTTAKRUTT: Kristian Blummenfelt (i front), Gustav Iden (til venstre) og Casper Stones (til høyre) utgjorde Norges lag i OL. Foto: Lise Åserud

– De følger ikke noen ukeplaner. De har en hard treningsdag, rolig dag, ny hard terskeldag og lag rolig dag, og dette gjør de om og om igjen, forklarer Hansen som dessuten hyller Blummenfelts motvasjonsevner.

– Kristian har fått andre til å tro på det. Kristian var veldig god tidlig, men da vi så at han var langt bak de beste, og vi var enda lenger bak tenkte hvordan det skal gå, sier Hansen.

Hansen lar seg imponere over Blummenfelts fysiske og psykiske styrke, og mandag kom flere tusen treningstimer til nytte da han distanserte konkurrentene siste kilometeren til tross for at kroppsspråket til 27-åringen fortalte at han hadde det alt annet enn behagelig.

– Til sjuende og sist må man trene på det man skal bli god på. Økter der man presser seg til det ytterste og grave dypt. Det er viktig. Hvis man ikke har trent på det, så er det vanskelig å få det ut i konkurranse. Det å virkelig lære seg å grave og gå i kjelleren, sier analysesjef Olav Aleksander Bu.