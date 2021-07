Frykter «norsk» meteoritt kan havne i utlandet: – Kan ta dem med i kofferten

Jakten på Norges 17. meteoritt pågår for fullt i Finnemarka, hvor beregninger tilsier at den landet. Ekspertene tror utenlandske meteorittjegere vil ta opp kampen om å finne den først.

– Slik det er i dag, kan en utenlandsk meteorittjeger dra til Finnemarka, og dersom vedkommende er så heldig å finne steinen eller steinene fra verdensrommet, ta dem med i kofferten og selge dem til høystbydende på nettet, sier stjernestøvforsker Jon Larsen ved Universitetet i Oslo til TV 2.

Han sier steinene er svært viktige i vitenskapelig øyemed, og frykter konsekvensene dersom de fraktes ut av landet.

– Da vil de sannsynligvis havne i en privat samling, og publikum og forskerne i Norge vil ikke kunne ha glede av disse sjeldne steinene.

– Hadde nok vært her allerede

Han tror innreiserestriksjonene har hindret en del i å reise denne gangen.

– Hadde det ikke vært koronarestriksjoner, hadde antakelig flere utenlandske profesjonelle meteorittjegere vært i Finnemarka allerede, sammen med de norske, tror han.

Larsen sier problemstillingen knyttet til utenlandske meteorittjegere på den ene siden og norske vitenskapelige interesser på den andre siden er interessant. Det finnes i dag nemlig ikke et lovverk i Norge som sier noe om hvem som er rettmessig eier av noe som faller ned fra rommet.

Larsen etterspør dette, og viser til Danmark hvor de offentlige samlingene gjennom Danekre-lovene har sikret seg eiendomsretten til gjenstander fra oldtiden og unike naturobjekter.

På norsk jord er det til nå funnet 16 meteoritter. Den første ble funnet i Ski i 1848. Larsen sier det i snitt er rundt ti år mellom hver gang.

– Fort på pletten i 2012

Tor Einar Aslesen, pressekontakt i Norsk astronomisk selskap, sier at de er klar over at steiner er svært ettertraktet hos profesjonelle meteorittjegere, og at funn i verste fall kan havne i utlandet.

ENGASJERT: Astrofysiker Tor Einar Aslesen Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Generelt er det slik at ferske meteorittsteiner vil være interessante for både samlere og kommersielle aktører. Og det finnes en sjanse for at det kommer folk fra utlandet for å lete etter denne, sier han til TV 2.

Han viser blant annet til den såkalte «Grefsen-meteoritten» på 4,65 kilo, som landet på Grefsen i mars 2012, og som var den tredje største som til da var funnet i Norge.

– Da var meteorittjegere fra utlandet fort på pletten, forteller Aslesen.

Aslesen er relativt sikker på at meteoritten som traff Norge natt til søndag landet som flere små steiner, og at det derfor ikke er kun én stein å lete etter.

– Det er veldig sannsynlig at det er snakk om flere steiner, og det kan godt være flere kilometer mellom funnene. Steinen har garantert gått i oppløsning i det smellet den hadde på 20 kilometers høyde. Det er ytterst sjelden at en meteoritt kommer ned i ett stykke.

– Mye penger i dette

EKSPERT: Morten Bilet i Norsk meteornettverk. Foto: Norsk meteornettverk

Morten Bilet i Norsk meteornettverk er enig i at det er en viss risiko for at steiner fra meteoren havner i utenlandske hender.

– Det er veldig mye penger i dette her, og det er alltid en fare for at noe forsvinner ut. Men hittil er stort sett funnene i Norge gjort av norske folk. Og slik har steinene havnet på museer, til glede for oss alle sammen, sier Bilet til TV 2.

Han sier at han er godt inne i miljøet rundt meteorittjegere og samlere, men at han foreløpig ikke har hørt at noen har tatt turen fra utlandet for å lete etter meteoritten.

– Men det er ikke utelukket. Det kom jo mange folk fra Europa for å lete etter meteoritten i Oslo i 2012 og i Moss i 2006. Og sånn er det bare. Dette er entusiaster som bare det, og så lenge det finnes penger i noe, så er det alltid noen som vil tjene på det.

Bilet tror en del muligens avventer til noen finner deler av meteoritten.

– Det kan bli avgjørende. Hvis man ikke finner noe, så er jeg usikker på hvor mange som vil komme. Det er heller ikke så enkelt å reise nå.

200.000 dollar per kilo

Det finnes eksempler på svært sjeldne typer meteoritter som har truffet jorden, og hvor steinen har enorm verdi. Aslesen trekker frem et funn fra 2006 hvor verdien på steinen var rundt 200.000 dollar per kilo.

– Jeg tror det endte slik at de som fant den delte den opp i småbiter og solgte den. Den var veldig spesiell.

Ekspert Aslesen sier til TV 2 at de ikke tror meteoritten som traff Norge i helgen er av en veldig spesiell type.

– Vi vet jo ikke helt hva det er snakk om, men vi regner med at det dreier seg om den alminnelige typen. Hvor mye den er verdt er vanskelig å si, men en helt fersk stein er kanskje verdt noen titusener per kilo, eller noe i den duren, sier han.

Han understreker at for forskningsmiljøet og entusiastene er det ikke snakk om en verdi i penger, men i vitenskapelig verdi.

– Konge for en dag

– Hvor vanskelig tror du den blir å finne?

– Det er ikke lett å si, selve steinen vil nok ikke være veldig stor. Det er lettere å finne gull på Østlandet enn å finne en sånn, hvis du vet hvor du skal lete, sier Aslesen.

Også Bilet tror det man nå leter etter er mange små biter fra meteoritten.

– Jeg tror ikke det er snakk om så store greiene denne gangen, vi sitter nå og vurderer om det rett og slett kan være veldig mange små biter. Noe har ramlet ned, men tusen øyne ser bedre enn noen få, så det er gode sjanser for å finne noe. Jeg stoler på de folkene som er ute og leter.

Han sier det folk skal se etter er en svart stein med litt avrundede former. Bilet er ikke i tvil om at det blir stort når noen finner en bit fra helgens meteor, som da blir den 17. som er funnet på norsk jord.

– Finner du den, da er du jo konge for en dag. Det er sus over det. Bare den æren å få navnet ditt på museet «donert av ...» er jo stort.