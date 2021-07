Mann pågrepet og siktet for seks år gammelt drap

Mannen har vært internasjonalt etterlyst og ble pågrepet i Kroatia, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag. Mannen ble utlevert til Norge 23. juli.

– Mannen har vært internasjonalt etterlyst en periode, og ble pågrepet i Kroatia den 18. juli, før han ble utlevert til Norge fredag og fremstilt for varetekstfengslet lørdag, sier politiadvokat i saken, Ingvild Myrold til TV 2.

Den siktede har vært internasjonalt etterlyst i en periode før han ble pågrepet tidligere denne måneden.

– Saken har vært bredt og grundig etterforsket, hvilket har ledet til pågripelsen, sier Myrold.

Ikke avhørt

Muhammad Shahzad Aslam ble drept 11. april 2015, på Lindeberg i Oslo. Familiefaren ble skutt ti ganger i hodet, og gjerningsmannen har siden vært på frifot.

– Saken har vært under etterforskning helt siden drapet ble begått, bekrefter Myrold.

TV 2 er kjent med at flere personer tidligere har vært siktet i saken, men at disse siktelsene siden er henlagt. Politiet bekrefter at mannen i slutten av 30-årene per nå er den eneste siktede.

Mannen har foreløpig ikke tatt formelt stilling til skyldspørsmålet. Han har heller ikke vært i avhør med politiet.

– Vi står klar til å ta imot et avhør av personen, dersom han skulle ønske det, sier Myrold.

Gjennombrudd

Politiet anser pågripelsen som et gjennombrudd.

– Nå er etterforskningen inne i en ny fase og det er utarbeidet en etterforskningsplan. Utover dette kan vi ikke kommentere saken ytterligere, avslutter politiadvokaten.

Mannen er varetekstfengslet i fire uker, grunnet bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare. Advokat Cecilie Nakstad er utnevnt som mannens forsvarer.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier Nakstad til TV 2.