Forventer smitteøkning – likevel lav risiko for overbelastning av sykehusene

Folkehelseinstituttet skriver at det kan bli aktuelt å innføre smitteverntiltak for å demme opp for en smitteøkning til høsten. De forventer likevel at økningen vil ha få konsekvenser for befolkningen.

Folkehelseinstituttet mener at det er knyttet lite risiko til koronaepidemien i Norge i august og september. De skriver at det kan komme en økning i antall smittede, men at de tror antallet innlagte vil forbli lavt.

– Den gode vaksinasjonsdekningen i Norge tilsier at vi fortsatt kan holde covid-19-epidemien under kontroll her i landet, men vi må være på vakt, fordi deltavarianten gir en viss grad av usikkerhet framover, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

FHI vurderer det som å være middels sannsynlig at epidemien vil øke i omfang i august og september, og at det vil være mellom 2000-3000 nye påviste tilfeller hver uke.

Videre skriver de at det likevel er lav sannsynlighet for at epidemien i denne perioden blir så stor som tidligere, eller at sykehusenes kapasitet blir truet.

De skriver også at en smitteøkning vil ha liten konsekvens for befolkningen.

Kan bli behov for tiltak

FHI skriver at deltavarianten ser ut til å i større grad enn alfavarianten smitte personer som kun er vaksinert med én dose. To doser gir imidlertid svært god beskyttelse.

Folkehelseinstituttet skriver at vaksinasjon kan erstatte mange tiltak, men at det alene neppe vil være nok for å holde epidemien under kontroll.

De skriver videre at det kan bli behov for andre avgrensede tiltak i tillegg, særlig idet sesongeffekten svekkes utover høsten.

Flokkimmunitet

Rapporten peker videre på at oppslutningen rundt vaksinen er høy, at den i rundt 90 prosent av tilfellene beskytter mot mild og alvorlig sykdom, og at den også hemmer smittespredningen.

Aavitsland mener likevel at det er lite hensiktsmessig å snakke om flokkimmunitet ennå, da det er vanskelig å angi noen terskel for dette.

– I stedet understreker vi at all vaksinasjon bidrar til å holde covid-19-epidemien under kontroll i Norge, understreker overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.