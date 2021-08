I forbindelse med lanseringen av elbilen EQS, det nye flaggskipet til Mercedes, ble vi invitert inn i det aller helligste – nemlig det avstengte testanlegget i Immendingen.

Her møter vi på alle mulige biler og lastebiler, fra prototyper av sportsbiler til lastebiler, som testes før de skal i produksjon. En har de selvsagt til felles: Alle kjøretøyene er en Mercedes.

Hit er det få som får komme inn – og langt mindre kjøre.

Synd, for anlegget fortjener virkelig å oppleves. Dette er heftige greier.

Enorm investering

Byggingen av det enorme testanlegget sør i Tyskland, ikke langt unna grensen til Sveits, startet i 2015.

Her var det tidligere et militæranlegg. Det er investert over 200 millioner Euro på området som er på 520 hektar. Eller 5,2 millioner kvadratmeter, om du vil. Kort sagt – dette er et enormt anlegg!

Her finner du intet mindre enn 68 kilometer med asfaltert og gruslagt vei (offroad-løype) – som skal gjøre det mulig teste ut biler, lastebiler, drivlinjer og teknologi.

Dette bildet viser hvor stort område som brukes til testing.

Vinkel på svingene

Det vi tester med EQS er de selvkjørende egenskapene. Til det brukes en oval "sløyfe" som består av en fire kilometer lang tre- og firefelts "motorvei". Svingene på hver langside er vinklet, slik at du kan kjøre rundt og rundt uten å bruke rattet. Her testes blant annet autonom kjøring i forbindelse med blant annet køkjøring, filskift og trafikklys.

På innsiden ligger Handling Circuit. Det er en 4,7 kilometer lang asfaltbane med flere vanskelige svinger. Kombinert med 31 meters høydeforskjell – skal denne banen imitere selveste Nürburgring. Her får man testet både bremsing, kjøreegenskaper og dekk.

Sånn ser ikke motorveien ut til vanlig. Poenget med å vinkle svingene er at bilene kan kjøre gjennom svingen uten å bruke rattet. Dette er dermed en "evig" motorvei hvor du kan kjøre "rett fram" hele tiden.

Offroad-testing

Det er flere løyper for å teste offroad-kjøring. Den lengste er 7,1 kilometer lang, fire meter bred og går langs store deler av testområdet. Her varierer vinkelen på stigningene mellom 15-20 prosent.

En egen kortere løype er full av sand, grus og gjørme, for å sjekke hvor skitt og støv legger seg.

Den mest ekstreme løypa er satt sammen av en nettverk av ikke asfalterte veier og åpne jorder. Her kan du får opptil 70 prosent helling over en strekning på 30 meter. Da er det bare å holde seg fast!

Broom-Vegard har vært på testanlegget i Immendingen – der han blant annet fikk kjøre elbilen EQS.

Bymiljø

Til og med en egen "landsby" har man laget – for å kunne gjenskape urban kjøring. Det finnes også noe som heter Bertha Area. I praksis bare et digert åpent område som er 950 meter langt og stedvis 650 meter bredt. Her kan du virkelig leke deg.

Et eget testsenter er også på plass, naturligvis. Militærbrakkene har fått en helt annen oppgave, etter at Mercedes tok over.

Og i tilfelle du lurte: Selvsagt er det også viktig å ta hensyn til miljøet når et så stort anlegg skal bygges. Mercedes var i kontakt med lokale myndigheter, politikere og innbyggerne i området.

Rundt 5.000 arbeidstimer ble lagt ned i å kartlegge behovet for å beskytte dyr, planter og biologisk mangfold. Så vet du det!

Dette bildet er tatt på Mercedes sitt testanlegg i Immendingen. Her blir blant annet selvkjørende egenskaper sjekket i den elektriske nykommeren EQS (grå bil midt i bildet) – og her er det utelukkende Mercedeser som får lov til å kjøre. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer EQS Technology; DRIVE PILOT forms an emergency corridor Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer EQS Technology; DRIVE PILOT reacts to close cut-ins Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer EQS Technology; DRIVE PILOT forms an emergency corridor Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer

Video: Her kan du se vår test av Mercedes EQS:

