Martin Lepperød mistet søsteren (24) til kreft

– Søsteren min fikk kreft, en veldig sjelden krefttype som eldre menn får. De oppdaget det litt sent, forteller P3-profil Martin Lepperød (28) når han setter seg til bords med programleder Solveig Kloppen (50), programleder Guri Solberg (45) og rapper Regina «Myra» Tucker (26) i En kveld hos Kloppen.

Lepperød beskriver sin avdøde storesøster, Linda, som en «superlivlig, kul, kreativ jente» som gikk på Westerdals.

MIDDAGSBESØK: I denne ukens En kveld hos Kloppen tar Guri Solberg (venstre), Martin Lepperød og Regina «Myra» Tucker turen til Solveig Kloppen. Foto: Agnete Brun / TV 2

– Hun bodde egentlig borte, og da hun ble syk så kom hun hjem for å bo hos oss, som var veldig fint, da fikk vi være mye sammen, forteller han i TV-programmet, og fortsetter:

– Jeg la egentlig aldri merke til at hun var syk. For meg var hun bare den dødskule, morsomme søsteren.

– Kjempeforferdelig

P3-programlederen minnes godt den kvelden da søsteren gikk bort – 24 år gammel.

– Det var en kveld hvor vi var alle samlet og alle barna var oppe og spilte PlayStation, og så kom naboen på besøk. Så husker jeg at jeg spurte: «Hvorfor er du her?». Og jeg husker at hun sa: «Jeg er her for å passe på dere», og så skjønte jeg ikke hva hun mente, og så spilte jeg videre, forteller han.

Like etterpå ble de ropt ned av faren som fortalte at søsteren var død.

SNAKKER UT: P3-profil og komiker Martin Lepperød mistet storesøsteren til kreft da han var ti år gammel. Foto: Agnete Brun / TV 2

– Det var … kjempeforferdelig. Vi fikk lov til å gå ned. Det er jeg også veldig, veldig glad for at mamma og pappa gjorde. Det at de ga oss den opplevelsen av å se døden og å se at søsteren vår ikke bare skulle forsvinne, men at vi skulle få lov til å gå ned og tenne lys og si ha det til henne også. Se henne ligge der, deler han.

– Mye sorg

Lepperød, som den gangen var ti år gammel, forteller at sørgeperioden var vond, men samtidig fin.

– Det var mye sorg, men det var også utrolig fint. Vi var liksom så mye sammen, og snakket om Linda og mimret om henne.

Når 28-åringen i voksen alder forteller nye venner om Linda opplever han sympati. Samtidig synes han ikke nødvendigvis at det er vanskelig å snakke om sin avdøde søster.

– Jeg skjønner at det høres utrolig tungt ut, men jeg har lyst til å snakke masse om Linda og å bare prate om døden, sier han.

