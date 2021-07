Slo tilbake med sterk seier

Etter en sliteseier mot Australia, feide den norske duoen Spania av sandvolleyball-sanden i to strake sett. Det siste ble derimot svært dramatisk.

Mol/Sørum (NOR) – Herrera/Collado (SPA) 2-0 (21-17, 24-22)

Sandvolleyball-makkerne Anders Mol og Christian Sørum har lenge vært de største gullfavorittene i øvelsen etter flere år med storspill.

Åpningskampen mot det australske laget ved McHugh og Schuman i åpningskampen, samt de siste månedenes spill har derimot ikke vært like oppløftende.

Det var derfor knyttet stor spenning til hvordan de norske herrene ville reagere i andre gruppespillkamp mot den spanske duoen Herrera/Collado, som etter tap i første kamp var desperate i sin jakt på seier mot Mol og Sørum.

Det fikk de ikke da Anders Mol og Christian Sørum beviste overfor sandvolleyball-verden hvorfor de er de store favorittene med sin seier i to strake sett, til tross for stor nerve i sett nummer to.

Tok kontroll fra start

Nordmennene tok i motsetning til første kamp, fullstendig kontroll på kampen fra start av og beholdt en beroligende ledelse utover første sett som endte med 21-17 til de norske OL-favorittene.

Veteran Pablo Herrera (39) deltar i sitt femte OL, hvorav det ble sølv i Athen i 2004. Til tross for sin høyde, rekkevidde og rutine fikk spanjolen det tøft mot Mol i blokkspillet, som er ansett som verdens beste blokkspiller.

I tillegg satte både Sørum og Mol viktige serve-ess, i motsetning til Spania som siden åpningskampen har slitt med svake server. Ved nettet storspilte tidvis Sørum da han sikret flere viktige poeng.

Dramatisk siste sett

Det andre settet ble mye jevnere etter tidvis passivt spill av Mol og Sørum, som i pausene kunne overhøres prate om krampaktige tilløp.

Etter første kamp mot australierne var Mol frustrert over sanden, noe som tidvis kunne virke å være et problem mot spanjolene også.

– Det er masse klumper, humper og groper i sanden. Mer enn det vi er vant til. Den er så myk og tørr, noe som gjør at det er ujevnt å hoppe. Så når jeg skal finne underlag, så klarer jeg ikke helt å stable beina mine, sa Mol til TV 2 den gang.

På stillingen 20-19 til Spania utfordret nordmennene en dommeravgjørelse. Det lyktes de med etter at videobildene viste en ørliten spansk finger på den norske smashen som gikk ut. Fra å tape settet 21-19, fortsatte dermed kampen på stillingen 20-20.

Derfra endte det til slutt med 24-22 og med det seier i to strake sett for den norske sandvolleyball-duoen.

Allerede på onsdag møter Mol og Sørum Semenov og Leshukov til siste gruppespillkamp.