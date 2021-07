Varsler styrtregn og torden – én landsdel slipper unna

Sommerværet forsvinner for en god stund, ifølge meteorologen. Enkelte steder kan det komme så mye som 20 millimeter på én time.

Godværsdagene ser ut til å gå mot slutten for denne gang. Mandag og tirsdag ventes det kraftige regnbyger og styrtregn Østafjells.

– Skummelt at det kommer så mye på så kort tid. Det er ikke sikkert det rekker å renne unna, sier Stig Arild Fagerli, meteorolog i Storm, til TV 2.

Han sier regnbygene vil komme veldig lokalt, og at det er vanskelig å si konkret hvor de vil slå ut. Fagerli sier det er fare for overvann i bekker og elver de to neste dagene som følge av nedbøren.

Tettbygde områder, asfalterte veier eller steder som mangler god nok drenering er spesielt utsatt, sier Fagerli.

Fra i ettermiddag ventes kraftige regnbyger. Det ventes variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endre seg raskt. Fare for overvann og lokale oversvømmelser. Rensing av drenering og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Avpass farten, kjør etter forholdene. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) July 26, 2021

– Det blir enda mer regn i morgen Østafjells. Tirsdag beveger bygene seg oppover langs Vestlandet.

– Må være oppmerksom

– Heldigvis ser det ut som luftmassene beveger seg såpass at vi unngår flom og kraftige oversvømmelser. Uansett må folk være oppmerksomme.

Meteorologen sier høytrykksryggen som har ligget over landet og gitt godt vær er byttet ut med ustabile luftmasser fra Storbritannia og Sør-Europa.

– Enn så lenge er det mest lyn og torden langs Sørlandskysten, men det kommer oppover Østlandet og Rogaland i løpet av ettermiddagen.

Helgelandskysten må imidlertid forberede seg på lokale tordenbyger på ettermiddagen og det er sendt ut farevarsel.

Det er sikkert og visst at det blir styrtregn over Østafjells og Rogaland i morgen! ⚠️ Men hvor blir det verst? 🤔 Det er aldri enkelt for værmodellene å vite hvor de verste bygene kommer. Figurene viser tre ulike scenarioer i morgen ettermiddag, og vi har 27 til å ta av 🤯 pic.twitter.com/eOFOfNbckE — Meteorologene (@Meteorologene) July 26, 2021

Fagerli sier at det ikke er utelukkende negativt med regnværet. Flere steder på Østlandet og Vestlandet har det vært tørt lenge og det er sendt ut farevarsel for skogbrann. Samtidig vil temperaturene holde seg rundt 20 i hele landet.

Best i Trøndelag

Men én landsdel slipper billigere fra gråværet. I Trøndelag kan man fortsatt nyte sol og høye temperaturer mandag og tirsdag, ifølge meteorologen.

– En høytrykksrygg som kommer nedover fra Barentshavet gjør at uværet stopper langs Stadt og Dovre. Også i Nordland vil mange plasser slippe unna det verste været.

GODVÆR: I Trøndelag vil været holde seg godt i starten av uka. Men så snur det. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fagerli sier imidlertid at gleden blir kortvarig. Fra torsdag kommer regnbygene nordover og gir et værskifte.

Ustabilt hele uken

Utover uken fortsetter det ustabile været. Sydenvarmen forsvinner og det blir skiftende skydekke helt frem til fredag.

– Det er vanskelig å spå været for helgen. Lavtrykket som bygger seg opp kan trekke vestover og gi fint vær.

Uansett blir det ikke kaldt, i hvert fall ikke i Sør-Norge. Temperaturene vil her ligge på nedre del av 20-tallet, spesielt langs kysten, opplyser meteorologen.

– Det ser ut som at lengst i nord vil oppholdsværet holde seg hele uka. I Nordland vil få de varmeste temperaturene på om lag 26 grader i midtuka. I helgen kan det derimot komme regn i hele Nord-Norge.

I Finnmark blir det kaldt fra onsdag og her kan temperaturene komme helt ned i 10 grader.