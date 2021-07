Farmen-Ingebjørg (32) har funnet kjærligheten

Ingebjørg Monique Haram delte sitt nye forhold via sin Instagram.

Ingebjørg Monique Haram fra Bærum var Farmen-deltager i 2019 og kom til finalen i realityprogrammet, men hun måtte se seg slått av Erik Rotihaug.

Tinderdate

32-åringen fra Bærum har vært singel siden Farmen-oppholdet, men nå smiler lykken til alenemammaen som har funnet kjærligheten.

– Vi møtte hverandre på Tinder og hadde første date på Sognsvann. Han er 40 år og har to barn og han er veldig hyggelig, forteller en forelsket Ingebjørg til TV 2.

Romantisk sommer

De to har feriert sammen i sommer og har vært på norgesferie.

– Sommeren er reddet og vi har hatt det veldig hyggelig sammen, forteller Ingebjørg.

På Instagram delte hun sin kjærlighet for sine følgere:

– Tenk at jeg skulle få møte deg, fineste mannen jeg kunne drømt om, skrev hun til et romantisk bilde av de to på date ved Operaen.

Torpet-vinner

Ingebjørg danket ut Marte Flobergseter i Torpet-finalen i 2019 og havnet tilbake på Lundereid gård hvor hun røk ut i finalen. Hun følger fortsatt med på Farmen og er god venn med Mathias Scott Pascual som var med på Torpet i fjor og som var deltager samme år som Ingebjørg.

– Jeg måtte følge litt med siden Mathias som var med i fjor, og vi er fortsatt gode venner og ringes ofte, avslutter Haram.