Tolvåring fikk foten i båtpropell – politiet starter etterforskning

Gutten ble rygget på av en fritidsbåt idet han badet i fjorden.

Gutten ble hentet opp av vannet og fløyet til Haukeland universitetssjukehus, hvor han ble operert på traumemottaket.

Mandag sier politiet at de oppretter en sak på forholdet, og vil etterforske påkjørselen. Det skriver Bergensavisen.

– Mest sannsynlig er det snakk om et uhell. Det fremstår som at gutten falt fra båten da sjåføren rygget og fikk kutt da han kom under propellen, sier fungerende lensmann Anne Lyssand ved Bjørnafjorden lensmannskontor til BA.

Politiet kan ikke si noe nytt om guttens helsetilstand mandag, men bekrefter at han har dype kutt i foten.