Nedslående beskjed fra meteorologen: – Sommeren er nok over

Meteorologen har tatt en titt på langtidsprognosen, og den tyder på at det beste ferieværet nok er forbi.

Denne uken skjedde det, det hele Sør-Norge visste måtte skje. Syden-varmen og finværet måtte vike for lavtrykk, lavere temperaturer og nedbør. Finværet trakk nordover og Nord-Norge ble ukens værvinner, før det igjen blir mest ustabilt også der.

Men kommer varmen og blå himmel tilbake etter et lite avbrekk, eller er drømmesommeren over for i år? Meteorologen har ikke veldig godt nytt å komme med.

– Lavtrykket som kommer inn fra Skandinavia blir liggende over oss når vi kommer til neste uke. Det gir ikke nødvendigvis masse nedbør, men nordavind og lavere temperaturer, sier Storm-meteorolog Beate Tveita.

– Over for de høye temperaturene

Sør for Stad og Dovre kan det likevel bli perioder med fint vær i neste uke, men temperaturene vil være lavere. For Nord-Norge og Midt-Norge ser det ut til å bli mer nedbør i perioder.

– Fra midten og slutten av neste uke begynner det å bli ganske usikkert, men det kan muligens komme inn et nytt lavtrykk fra vest eller sørvest. Om dette ikke skjer kan det blir forbigående pent vær noen dager, men de høye temperaturene ser i alle fall ut til å være over.

Selv om prognosene er usikre, ser ikke meteorologen tegn til at noe nytt, stabilt høytrykk er på vei de neste to ukene.

– Det ser ut til å bli ustabilt, og det er ikke noe som tyder på at det blir skikkelig sommervarme. Og da har vi jo kommet et stykke ut i august. Det kan nok heller se ut til å fortsette slik at det kommer inn nye lavtrykk.

Slik blir resten av august

Meteorologen har også sett på tendensen for de neste seks ukene, altså ut august og begynnelsen av september. Heller ikke det er lystig lesning.

– Det ser dessverre ut som at resten av august fortsetter som de to neste ukene. Altså nedbør i perioder og ikke den veldige sommervarmen. Egentlig vil august generelt preges av lavtrykksaktivitet, lavere temperaturer og være våtere enn normalt.

Temperaturene i august ventes å blir som normalt, men altså ikke langt oppe på 20-tallet, som deler av Sør-Norge har blitt så godt vant med i det siste.

– Været kan jo komme til å variere. At det blir noen dager som er veldig fine og noen ikke fullt så fine, men det store bildet er at det ikke blir like fint som i juni og juli.

– Så Syden-varmen er over for i sommer?

– Ja, vi får nok ikke så mange fine dager på rad, slik som vi har hatt.