Angrer ikke OL-vraking: – Det har vært en suksess

Søndag vant Casper Ruud nok en ATP 250-turnering da han gikk til topps i Swiss Open.

Allerede onsdag er han i gang igjen med en ny ATP-turnering. Denne gang er det i alpin-byen Kitzbühel at nordmannen skal kjempe på grus om seier og nye 250 poeng på verdensrankingen.

Ruuds far og trener, Christian, er optimistisk på sønnens vegne.

– Han er blitt såpass god at ingen der er uslåelig. Han er motivert og ønsker å gjøre det bra i den siste grusturneringen, sier Ruud til TV 2.

Han forteller om en sønn som føler seg i godt slag til tross for å ha spilt mange kamper de siste ukene.

– Det spørs hvordan Casper klarer å omstille seg til mentalt og fysisk til en uke til. Kroppen tror jeg føles bra og han er fornøyd om dagen. Kitzbühel er i høyden, der Casper har spilt bra før og trives.

– Hvordan ville det vært å vinne tre turneringer på rad?

– Det er ganske rått om han klarer det. Du har Rafael Nadal, Novak Djokovic og de store gutta der som har klart å vinne tre på rad. Bare det å vinne to er ganske rått det også. Det er lov å håpe og drømme om han føler seg bra.

Tok riktig OL-valg

Casper Ruud valgte å droppe OL i Tokyo i sommer for å plukke poeng i ATP-turneringer. Det er et valg de ikke angrer på - enda.

– Nå sett i ettertid har det vært en suksess ettersom han har vunnet to av to turneringer. Det var nok et klokt valg sett i ettertid, sier Ruud og legger til:

– Vi følte at mulighetene for medalje var små. I tillegg så er det varmt og hardcourt der nede, som ikke passer Casper så bra. Her får han muligheter til å spille på grus i Europa.

I tillegg antyder pappa Ruud at årets OL, som er preget av pandemien, ikke er like attraktivt å delta i.

– OL i år er kanskje ikke det du drømmer om. Jeg syns det var gøy når det var OL med publikum og muligheten til å se å andre idretter. Det er flere små grunner som gjør at det kanskje er bedre å vente til Paris som bare er tre små år unna, sier faren.

– Storfavoritt

Programleder i TV 2 og tennisekspert Sverre Krogh Sundbø mener Ruud kan gjenskape bedriften og gå til topps også i Østerrike.

– Han er storfavoritt når han vinner to på rad på dette nivået. Spesielt i den formen han er i nå, sier Krogh Sundbø.

22-åringen er toppseedet, og kommer inn i andre runde i turneringen. Det gjør han sammen med Roberto Bautista, Filip Krajinovic, og Albert Ramos-Vinolas. Det er sterke motstandere, mener eksperten.

– For å vinne titler må man slå seg forbi toppspillere. Derfor kan man ikke ta titler på forskudd. Det er knallsterke spillere han skal opp mot.

Mest redd for Ruud

Han forklarer hvorfor.

– Bautista leverer alltid. Krajinovic har nettopp spilt sitt livs tennis i en ATP 500-turnering i Hamburg, mens Ramos-Vinolas er en av de største grusspesialistene, sier Sundbø og fortsetter:

– Samtidig er det ingen tvil om hvem motstanderne er mest redd for. Det er en nordmann.

Selv om Ruud er favoritt kommer han rett fra sju kamper de siste to ukene. Dermed spørs det om han er like pigg når han onsdag setter i gang i en ny turnering.

– Ruud har hatt en tendens til å ta et steg tilbake og deretter to frem. Ofte har det kommet en dupp selv om han er i form og så komme sterkere.