Ordfører bekrefter dialog - ny bygd får trolig besøk av Tom Cruise

TV 2 har fått innsyn i dokumenter som viser at Mission Impossible 8's produksjons- og sikkerhetsansvarlig, Matthew Spooner, har fått innvilget unntak fra innreiserestriksjonene i tidsperioden 24. juni til 23. juli i år.

Årsaken er at filmen «Mission Impossible 8 - Scorpio» etter planen skal starte filminnspilling september 2021. Det er det norske selskapet Truenorth Norway som står bak søknaden, som dekker forberedelsene til filminnspillingen.

Spooner må etter planen besøke Norge for grunnleggende forarbeid før filminnspillingen starter, ifølge søknaden. I søknaden til Sjøfartsdirektoratet legger de til at det er planlagt krevende flysekvenser i den nye filmen.

Har du tips i forbindelse med denne saken? Kontakt journalisten på rano.tahseen@tv2.no - også anonymt.

Per Henry Borch er mannen som har sørget for at «James Bond» og «Mission Impossible» tidligere har blitt spilt inn i Norge. TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Per Henry Borch - uten hell.

Bekrefter dialog

Ordfører i Aurland, Trygve Skjerdal, bekrefter at det har vært en dialog mellom kommunen og de som står bak filminnspillingen av «Mission Impossible 8».

– Jeg kan bekrefte at det har vært en korrespondanse om diverse ting - blant annet løyve for helikopterlandinger. Vi er utrolig glad for at de er interessert i Aurland som et alternativ! Det er utrolig fint for bygden vår, forteller han, men legger til at han ikke kan utdype noe mer.

TV 2 har vært i kontakt med Nord helikopter, som ikke kan uttale seg om de har blitt booket inn.

Ordfører i Sogndal kommune, Arnstein Menes, forteller til TV 2 at han foreløpig ikke kan si så mye.

– Vi avventer melding fra de vi har kontakt med om hva som skjer. Men vi har vært i dialog om et mulig utenlandsk filmprosjekt, forteller han, men ønsker ikke å si noe nærmere om hvor i Sogndal det er snakk om.

Fullbooket hotell i Balestrand

Kviknes hotell i Balestrand er fullbooket fra september til midten desember. Hotelldirektør Sigurd Kvikne ler når TV 2 ringer, men er ordknapp når TV 2 spør om årsaken til fullbooket hotell.

– Det eneste jeg kan si er at vi har fått inn en veldig stor bestilling, sier Kvikne.

– Er det Tom Cruise og filmcrewet hans som kommer på besøk?

– Jeg beklager. Vi kan ikke kommentere det.

– Kan du si noe om det er utenlandske eller norske gjester?

– Beklager. Vi kan ikke si noe mer om det.

Alt tyder på at crewet til Tom Cruise skal bo på Kviknes hotell. Foto: Willy Haraldsen

Kviknes hotell har søkt om innkvartering i forbindelse med innreisekarantene. Vedtaket gjelder innkvartering på Kviknes hotell for 26 personer.

Begeistret for Norge

Tom Cruise (59) har tidligere vært med å spille inn flere filmer i Norge. Forrige film var «Mission Impossible»-teamet på Sunnmøre, mens tidligere har superstjernen klatret på turistattraksjonen Preikestolen.

I samtale med kulturminister Abid Raja (V) la ikke Tom Cruise skjul på at han var begeistret for Norge, og at de ønsket å komme tilbake til Norge for å gjøre opptak av neste «Mission Impossible»-film.

– Jeg vil bare at dere skal vite at det er et stort privilegium å være her. Jeg snakker ikke bare på vegne av meg selv, men hele filmbesetningen. Folkene er helt fantastiske. Tusen takk, sa skuespilleren den gangen.