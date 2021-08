Benjamin Ingrosso: – Sliter med å møte jenter

23-årige Benjamin Ingrosso har vært på «alles» lepper de siste årene. Ingrosso, som er sønn av popstjernen Pernilla Wahlgren (53), har gått i morens fotspor, og etablert seg som en av Sveriges mest populære artister.

Videre har han opptrådt i flere TV-programmer og attpåtil fått sitt eget matprogram, Benjamin’s.

Med den solide fanskaren Ingrosso har opparbeidet seg, skulle man tro at sangeren ikke skulle ha utfordringer med å finne kjærligheten – men den gang ei.

– Ikke kul nok

I podkasten Talk to me, gjengitt av Aftonbladet, letter 23-åringen på sløret om vanskene han har når det kommer til å møte jenter.

Ingrosso har vært singel i over to år etter at det ble slutt med influenseren Linnea Widmark (25).

– Jeg har kjent på følelsen av at jeg må være en annen når jeg er ute på byen. Jeg kan ofte ikke prate med jenter når jeg er edru fordi jeg blir nervøs og vet ikke hvordan jeg skal formulere meg. Jeg er redd for at de skal misforstå meg. Eller at jeg ofte har følt at de synes jeg bare er keitete, innrømmer han i podkasten.

Den svenske artisten forteller at det hele bunner i usikkerhet rundt egen person.

– Jeg har aldri kjent at jeg er kul nok. Det var alltid gutter som var lengre og kjekkere enn meg, forteller han.

Ingrosso tror at han også er bekymret for å innlede et forhold fordi han lever et offentlig liv.

Går i terapi

For å få bukt med vonde tanker og følelser har stjernen gått i terapi den siste tiden.

– Det var mye takket være psykologen min at jeg kjente at jeg måtte ta tilbake mitt vanlige jeg. Jeg kan ikke spille noen når jeg er full. Jeg kan bare være meg selv. Og det var så mye bedre, erkjenner han.

Suksessen som artist har imidlertid ført til bedre selvtillit. 23-åringen kan lettere nå enn før senke skuldrene i større forsamlinger og våger å være mer seg selv.