Søker i vann etter mulig drukningsulykke

Båter, dykkere og redningshelikopter søker i vannet i ved Holte i Venneslafjorden, nord for Kristiansand, etter at politiet fikk melding om at en person muligens har fått trøbbel under en badetur.

– Vi søker i vannet, og samtidig prøver vi å nøste opp i hvilke observasjoner som er gjort og når, sier operasjonsleder John Repstad, til TV 2.

TILKALT: Luftambulanse er tilkalt etter melding om at en person kan ha fått trøbbel under en badetur. Foto: TV 2-tipser

På Twitter skriver politiet at utgangpunktet for nødmeldingen var at en person var observert i vann, cirka 20 meter fra land. Vedkommende skal ha kavet i vannet ifølge innringeren som kontaktet politiet.



Politiet skriver videre at innringeren mistet personen av syne, og at det er uvisst om personen har kommet seg til land eller fått problemer i vannet.

Et håndkle som ble funnet på land blir ikke lenger undersøkt i saken, forteller Repstad. Håndkleet skal ha ligget der siden søndag kveld.

