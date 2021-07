Hvis du akkurat nå sitter og tenker: "Hvis jeg bare hadde en bil som tåler smellet fra 12,5 kilo plastikkeksplosiver og mange hundre skudd fra en Dragunov sniper-rifle på 7,62 kaliber, så hadde alt vært greit"

Vel, da har vi gode nyheter til akkurat deg. For nå har Mercedes sluppet sin nyeste høysikkerhetsmodell: S 680 Guard 4Matic.

Her er det flere nyheter å merke seg ved. Blant annet at den mer eller mindre kan kjøres gjennom en aktiv krigssone, uten at du som passasjer får en eneste skramme!

Dette er nemlig den sivile bilen i verden som har høyeste grad av beskyttelse. Det har de høye kvinner og herrer i Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen – heldigvis forkortet med VPAM – bestemt.

Høyeste målte sikkerhet

VPAM er en slags variant av Euro NCAP, bare for en helt spesiell type biler. Her måles nemlig hvor skudd- og eksplosiv-sikre bilene er. Men det er ikke alt, det blir også sjekket hvordan bilen reagerer på brann, gass og en rekke andre farer.

S 680 Guard 4Matic har høyeste mulige gradering: VR10 – og får også tre av tre stjerner på motstandsdyktighet på eksplosiver/skudd. Kort sagt: Du finner ikke en tryggere, serieprodusert doning å ferdes rundt i.

Så mye sikkerhet – og luksus – er pakket inn i denne S-klassen, at vekten ender på solide 4,2 tonn.

Ikke heeelt sikker på om du vil ha en slik bil? Da henter salgsgutta fram det viktigste partytrickset: Blålys og sirener! Da blir avtalen signert ganske fort. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Miljøet er det siste du tenker på

I en slik bil er det bare èn ting som gjelder: V12-motor! Det siste du tenker på når du skal komme deg ut av en livstruende situasjon med bomber, kuler og granater, er hvor høyt CO2-utslippet er. Da er det bare en ting som gjelder: Få meg langt bort. Fort.

6-literen under panseret er på 612 hestekrefter. Dreiemomentet er solide 830 Nm allerede ved 2.000 omdreininger – og tar Guard-modellen, som veier det dobbelte av en vanlig S-klasse, fra stillestående til 100 km/t på 8,2 sekunder.

Toppfarten er begrenset til 190 km/t på grunn av den høye vekten.

Dekkene er som du allerede har skjønt, heller ikke dusinvare. Selv om de skytes hull på, kan de kjøres i 80 km/t i opptil 30 kilometer.

Det finnes vel ikke bedre seter å sitte og være livredd i? Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

For første gang ...

S 680 Guard 4Matic er den første som får firehjulsdrift. Akkurat det er nok også mange glade for. Det øker naturligvis sjansene for å komme seg bort, om underlaget er dårlig, bratt eller glatt.

Når det gjelder dette med 12,5 kilo med sprengstoff, er det viktig å presisere at bilen etter en slik eksplosjon ikke kan kjøres. Det sier seg kanskje selv. Men imponerende nok, og vi har sett video av det (som vi dessverre ikke får dele!), vil ikke noen av passasjerene ta skade av dramatikken.

Bilen kan også bli hermetisk lukket for å hindre røyk eller gass å komme inn – og det er en egen oksygen-tank som sørger for at du får puste, likevel. Et innebygget, automatisert brannslukkingsanlegg er også på plass.

Bredt utvalg av ulike panikk-knapper. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Mye vekt

Som nevnte er det ingen lettvekter. Det er det mange årsaker til. For eksempel vinduene, som ikke akkurat er standard. Tykke som Bibelen – og med flere lag som hindrer både at kuler går igjennom, og at glassbiter kommer inn i bilen. Totalt veier vinduene alene 400 kilo. Vinduene på sidedørene er på 50-60 kilo – og bidrar til at bakdørene veier rundt 250 kilo. Derfor har den også servolukking.

Ja, for luksus skal du selvsagt, også ha. Det beste fra to verdener. På innsiden får du den med både fire eller fem seter, kjøleskap, tonnevis med mykt skinn og alt mulig av elektroniske duppeditter du måtte ønske deg.

Disse vinduene veier mye – og du ser kanskje hvorfor? Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Lang erfaring

Siden Mercedes har syslet med skuddsikre biler helt siden 1928, har de etterhvert blitt ganske så gode på dette. De var først ute med dette på "sivile biler".

Det selges et tresifret antall slike biler i året – og de største markedene Midtøsten, Russland og Sveits. Lurer du på hvorfor ikke Mexico eller Colombia er nevnt her? Jo, fordi bilen rett og slett er alt for sikker. Her trenger de først og fremst "bare" skuddsikre biler.

Prisen er på rundt 450.000 Euro – pluss avgifter. Det skulle tilsi en ganske røslig prislapp på norske skilter. Men dagen det smeller, er det nok verdt hver kroner, likevel ...

Bilen er grundig testet. Her biter ikke hverken kuler eller krutt. Hver side skal tåle minst 300 skudd. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

