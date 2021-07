Varsler mer vaksine-blanding: – Kan gi kraftigere beskyttelse

Bergen kommune forteller om personer som forlater vaksinesenteret når de skjønner at de får en annen vaksinetype som dose to, enn de fikk som dose en. Samtidig starter kryssvaksineringen nå for fullt.

Søndag kunne Bergens Tidende fortelle om tilfeller der personer forlot vaksinesenteret da de fikk beskjed om at de skulle kryssvaksineres.

FHI åpnet for muligheten til å blande mRNA-vaksinene Moderna og Pfizer som dose én og to, da det ble klart at Moderna økte vaksineleveransene samtidig som Pfizer reduserte sine.

I flere kommuner i Norge blir nå Moderna-vaksinen gitt som andre dose uavhengig av hvilken type som ble gitt som første dose.

Lik immunrespons

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland liker ikke det hun hører fra Bergen.

– Det er veldig leit at noen ikke ønsker å ta dose to. Å blande dosene er helt uproblematisk.

Grødeland forteller at Moderna og Pfizer er laget med det samme spike-proteinet. Immunresponsen vår reagerer dermed på den samme måten, uavhengig av hvilken av mRNA-vaksinene vi får.

– Hensikten med dose to er å forsterke immunresponsene etter første dose, noe som er veldig viktig. Og disse vaksinene er designet for å gi den samme immunresponsen.

Vaksineforskeren ser ingen grunn til at det skal være noen ulemper med kryssvaksineringen. Det kan derimot være en fordel.

NULL FRYKT: Gunnveig Grødeland forteller at det er null grunn til å frykte en kryssvaksinering mellom Moderna og Pfizer. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Studier har vist at de som ble kryssvaksinert med AstraZeneca og en mRNA-vaksine fikk en bedre og bredere beskyttelse. Det er mulig at man kan få en kraftigere beskyttelse av å kombinere Moderna og Pfizer også, men det er for tidlig å si.

Mest effektivt

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, forteller at FHI lenge ønsket å unngå å måtte blande vaksinene. Men at det etter hvert kom data som viste at det ikke representerte redusert sikkerhet å kryssvaksinere.

Kryssvaksineringen fører nå til at de økte Moderna-leveransene gjør nytte for seg.

– Det er gitt beskjed til kommunene om at vi vil få store mengder Moderna-vaksiner fremover, og for å opprettholde vaksinasjonstempoet frem mot fullvaksinasjon vil vi tilby Moderna-vaksiner til flere som har fått Pfizer som første dose, forteller Bukholm.

MIKSER GJERNE: Geir Bukholm ser ingen grunn til ikke å gi Pfizer som dose én og Moderna som dose to. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Delta-spredningen gjør at det er enda viktigere å få så mange som mulig fullvaksinerte, ifølge FHI.

Bukholm viser til en studie fra Storbritannia som viser at beskyttelsesgraden mot deltavarianten er nede på 33 prosent etter første dose. Han legger også til at en annen studie fra Canada er betydelig mer positiv.

Beskyttelsen med andre dose ser imidlertid ut til å være cirka like sterk mot Delta som mot andre varianter.

– Det er viktig å få fullvaksinert den norske befolkningen over 18 år så raskt som mulig. Med dagens vaksineleveranser oppnår vi fullvaksinering av den voksne norske befolkningen mest effektivt ved å kombinere disse to vaksinene til en viss grad.

Kan ikke avvise Bergen-tilfeller

Det har foreløpig ikke vært behov for å blande mRNA-vaksiner i særlig grad i Oslo kommune. Men dette snur i tiden fremover.

– Vi forventer at flere som fikk Pfizer som dose én, nå får Moderna som dose to. Dette fordi Oslo tidligere har fått flest Pfizer-doser, mens dette snur utover august og høsten.

Det forteller assisterende kommuneoverlege i Oslo kommune, Miert Skjoldborg Lindboe.

Lindboe frykter at et høyt smittepress fra Delta-varianten i Oslo kan føre til en økning av gjennombruddsinfeksjoner. Altså at personer med én vaksinedose blir syke.

Han håper derfor så mange som mulig takker ja til dose to, uavhengig av hva de fikk som dose en.

– Bergen kommune forteller om tilfeller av folk som ikke vil la seg kryssvaksinere. Har noe lignende skjedd i Oslo?

– Vi har foreløpig ikke hørt om slike tilfeller, samtidig kan vi ikke kan avfeie at det muligens er enkelte innbyggere i Oslo som ikke ønsker å la seg kryssvaksinere.