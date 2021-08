Sykepleier startet brann på utested – satte trolig 150 liv i fare

Det fremgår av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett.

Klokken var omtrent 00.30 natt til søndag 18. juli da Kai-Roger Larsen, daglig leder av utestedet Alibi, ble varslet om åpne flammer på toalettet.

Larsen var på jobb som bartender og løp etter et C02-apparat, har han fortalt til Fredriksstad Blad. Samtidig gikk brannalarmen, og vekterne begynte å evakuere gjester.

Ansatte til legevakt

Inne på toalettet hadde noen lagt en toalettrull på et dosete og tent på. Det brant i papiret, i en dispenser og i toalettsetet. På grunn av plasten var røyken helt svart, ifølge Larsen, som brukte halvannet minutt på å slukke brannen.

– Røyken var vond å puste i, og flere hostet. Da var det eneste riktige å informere gjestene om at vi stengte for natten, og å få de ansatte til legevakt, sier Larsen til Fredriksstad Blad.

Ifølge retten kunne brannen «lett ført til tap av svært mange menneskeliv».

Løslatt og pågrepet igjen

Samme natt ble sykepleieren pågrepet og avhørt. Siktede nektet for å ha påsatt brannen og ble løslatt i løpet av kort tid, ifølge TV 2s opplysninger.

Politiet opprettholdt likevel siktelsen, og etter noe tids etterforskning begynte de å se likhetstrekk mellom brannen på Alibi og en brann i en bolig tidligere samme dag.

De så også likheter med en tredje brann bare tre dager tidligere – også den i en privat bolig.

Onsdag 21. juli pågrep politiet sykepleieren på nytt. Deretter ransaket politiet på adressen der sykepleieren bor.

Nylig ble siktede varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Retten mener det er fare for at sykepleieren kan forspille bevis, og for at vedkommende igjen skal begå alvorlig kriminalitet.

Nekter straffskyld

I kjennelsen skriver dommeren at siktede «ikke evner å se konsekvensene av sine handlinger», og at sykepleieren «mest sannsynlig satte 150 menneskeliv i fare».

Sykepleieren benekter ikke å ha påsatt brannen på Alibi, men husker i så fall ikke å ha gjort det. De andre brannene mener siktede ikke å ha stått bak, opplyser sykepleierens forsvarer, advokat Anja Hellander.

– Hva tenker siktede om anklagene?

– Min klient nekter straffskyld og synes det hele er veldig tungt og vanskelig, sier Hellander.

Retten mener likevel det er sannsynlig at sykepleieren står bak alle brannene, blant annet fordi det er flere vitner som knytter siktede til brannen på utestedet, og fordi den har likhetstrekk med de to andre hendelsene.

Derfor er sykepleieren varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

I tillegg til ildspåsettelse er sykepleieren siktet for grovt skadeverk og vold mot offentlig tjenesteperson.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en uttalelse fra den daglige lederen av Alibi.